México vs Estados Unidos: cómo quedaron sus últimos 5 partidos y qué dicen las estadísticas

México y Estados Unidos se verán las caras este sábado 3 de octubre en el State Farm de Glendale, Arizona en una edición más del Clásico de la Concacaf. Ambas escuadras están comenzando un nuevo ciclo: el Tri arranca su proyecto con Rafael Márquez como técnico, mientras que el USMNT, bajo las órdenes de Mauricio Pochettino, busca un cambio generacional y prueba a sus futuras estrellas.

Ambas escuadras cuentan con un largo historial y una fuerte rivalidad deportiva. Después de un dominio marcado del equipo de las Barras y las Estrellas, parece que el Tri está levantando la cara y dándole la vuelta a la tendencia.

Radiografía del Clásico: ¿Cómo han sido los últimos 5 enfrentamientos?

México se coronó campeón en la Copa Oro 2025 a costa de EEUU | Omar Vega/GettyImages

Los últimos encuentros entre Estados Unidos y México han sido bastante parejos. El Tri suma dos victorias consecutivas ante sus rivales más odiados, incluyendo la final de la Copa Oro 2025.

Sin embargo, el USMNT también registra un par de victorias importantes sobre el combinado azteca: en la final de la Concacaf Nations League 23/24 y la semifinal del mismo certamen, en la temporada 22/23.

Finalmente, en abril de 2023, ambas escuadras empataron en un duelo amistoso celebrado en el State Farm Stadium.

Estados Unidos 1-2 México (6 de julio de 2025) | Final de la Copa Oro 2025 | NRG Stadium, Houston, Texas

México 2-0 Estados Unidos (15 de octubre de 2024) | Partido amistoso | Estadio Akron, Zapopan, Jalisco

México 0-2 Estados Unidos (24 de marzo de 2024) | Final de la Concacaf Nations League | AT&T Stadium, Arlington, Texas

Estados Unidos 3-0 México (15 de junio de 2023) | Semifinal de la Concacaf Nations League | Allegiant Stadium, Paradise, Nevada

Estados Unidos 1-1 México (19 de abril de 2023) | Partido amistoso | State Farm Stadium, Glendale, Arizona

El balance en los últimos 5 partidos México vs EEUU

En los últimos cinco enfrentamientos existe paridad total entre los dos equipos más ganadores de la Concacaf.

Triunfos de México: 2

Triunfos de Estados Unidos: 2

Empates: 1

¿Quién domina el Clásico de Concacaf? Esto dicen los números

México y Estados Unidos se han enfrentado un total de 79 ocasiones. A pesar de que el cuadro de las Barras y las Estrellas ha tenido grandes momentos sobre el Tri en este siglo, en el balance histórico, el cuadro verde sigue con saldo a favor.

La selección mexicana suma 38 victorias, por 25 de los estadounidenses y 16 empates. En este periplo, México suma 150 goles, por 97 del USMNT.

CONCACAF Championship - United States v Mexico | Kevork Djansezian/GettyImages

La mayor goleada de México sobre Estados Unidos se registró el 28 de abril de 1957, cuando el Tri se impuso por marcador de 7-2 en partido de clasificación mundialista.

En contraparte, el resultado más abultado a favor de EEUU se dio el 17 de junio de 1995, en la final de la Copa USA, por marcador de 4-0.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN DE MÉXICO