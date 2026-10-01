México vs Estados Unidos: previa, predicciones y alineaciones

La selección mexicana afrontará su tercer partido amistoso tras el Mundial 2026 y será ante el acérrimo rival de la zona como la selección de Estados Unidos y la cita será en Arizona.

De esa manera, les compartimos la información más importante acerca del cotejo entre el equipo de Rafael Márquez y Mauricio Pochettino.

Pronóstico SI Fútbol

El duelo será en la Unión Americana y se espera un buen encuentro, pero con la selección mexicana con una base más profunda y experimentada en esta oportunidad, podría ser el primer triunfo de Rafaek Márquez en el banquillo.

Por lo tanto, creemos que el tricolor se llava la victoria por la mínima en este cotejo, aunque podría ser muy reñido.

México 2-1 Estados Unidos

¿A qué hora se juega el México vs Estados Unidos?

Ciudad : Glendale

: Glendale Estadio : State Farm

: State Farm Fecha : sábado 3 de octubre

: sábado 3 de octubre Hora: 22:00 horas EEUU, 20:00 horas MEX

Historial de enfrentamientos directos entre México y Estados Unidos (últimos cinco partidos)

México: 2

2 Empate : 1

: 1 Estados Unidos: 1

Último partido entre ambos: 06/07/25 - Estados Unidos 1-2 México - Final Copa Oro 2025

Últimos 5 partidos

México Estados Unidos México 1-1 Perú Estados Unidos 4-2 Chile México 1-1 Colombia Estados Unidos 4-1 Perú México 2-3 Inglaterra Estados Unidos 1-4 Bélgica México 2-0 Ecuador Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina México 3-0 Chequia 24/06/26 Turquía 3-2 Estados Unidos

¿Cómo ver el México vs Estados Unidos por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TNT USA, HBO Max, Westwood One Sports México Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports y Amazon Prime Video

Últimas noticias de México

En un duelo exigente y con sangre nueva empatamos ante Perú en juego de preparación 🇲🇽.



El camino rumbo al 2030 apenas comienza, Incondicionales 💚💪.@ATTMx



*Publicidad para México* pic.twitter.com/8mmX6sNJPp — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 30, 2026

La selección mexicana empató 1-1 ante su similar de Perú, en partido de preparación disputado este martes en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos.



El encuentro representó el segundo partido del Tricolor bajo la dirección técnica de Rafael Márquez, dentro de la nueva etapa que comenzó después de la participación de México en la Copa del Mundo 2026.

La posible alineación de México (4-3-3): Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Chávez; Roberto Alvarado, Armando González, Hirving Lozano.

Últimas noticias de Estados Unidos

La selección de Estados Unidos completó la remontada gracias a una magnífica actuación colectiva y a la alineación titular más joven de la era del entrenador Mauricio Pochettino, para derrotar a Chile por 4-2 y mantenerse invicta en la historia del programa en el Energizer Park.



Al igual que en el partido inaugural de la ventana de convocatorias contra Perú, el equipo anotó cuatro goles gracias a cuatro goleadores diferentes.

La posible alineación de Estados Unidos (4-3-3): Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Tyler Adams; Cavan Sullivan, Gio Reyna, Malik Tillman; Justin Ellis.

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