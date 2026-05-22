México vs Ghana: previa, predicciones y alineaciones

La selección mexicana afrontará su primer partido amistoso después del anunció de la primera lista de jugadores convocados rumbo al Mundial 2026 por el cuerpo técnico dirigido por Javier Aguirre y será frente al combinado de Ghana que llegará sin sus figuras para este enfrentamiento.

Aún así será un buen sinodal para probar algunas piezas antes de la lista definitiva para la justa mundialista, además, en los últimos días se han ido incorporando algunos elementos procedentes del fútbol europeo a la concentración.

Por lo tanto, te dejamos con la información más relevante acerca del compromiso entre estos combinados que propondrán condiciones antes de su participación en la Copa del Mundo de este verano.

Pronóstico SI Fútbol

Este será el primero de los últimos cuatro juegos de la selección mexicana previo a su debut en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 frente a Sudáfrica. Ambas selecciones aún no cuentas con sus mejores hombres ni han dado sus listas definitivas para el torneo mundial.

Por lo tanto, aún se esperan muchos cambios en sus respectivos onces, pero este partido servirá para dar actividad y ritmo a los jugadores y vemos que el tricolor debería imponerse por su localía y que el equipo africano no viene con sus mejores elementos.

México 2-0 Ghana

¿A qué hora se juega el México vs Ghana?

Ciudad : Puebla

: Puebla Estadio : Cuauhtémoc

: Cuauhtémoc Fecha : viernes 22 de mayo

: viernes 22 de mayo Hora: 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX

El Estadio Cuauhtémoc será la sede del partido | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el México vs Ghana (últimos cuatro partidos)

México: 4

4 Empate : 0

: 0 Ghana: 0

Último partido entre ambos: 21/02/26 - Cruz Azul 2-1 Chivas - Liga MX

Últimos 5 partidos

México Ghana México 1-1 Bélgica 31/03/26 Alemania 2-1 Ghana 30/03/26 México 0–0 Portugal 28/03/26 Austria 5-1 Ghana 27/03/26 México 4-0 Islandia 25/02/26 Corea del Sur 1-0 Ghana 18/11/25 Bolivia 0-1 México 25/01/26 Japón 2-0 Ghana 14/11/25 Panamá 0-1 México 22/01/26 Ghana 1-0 Comoras 12/10/25

¿Cómo ver el México vs Ghana por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, TUDN USA, FOX Deportes, Univision, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One México Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX

Últimas noticias de México

La Selección Nacional de México informa 📰👇 pic.twitter.com/qKrprU1Rx5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 18, 2026

En estos últimos días se incorporaron tres elementos más a la concentración de la selección mexicana desde el fútbol europeo.

Se trata del capitán Edson Álvarez desde Turquía, Mateo Chávez desde Países Bajos y Jorge Sácnhez desde Grecia para los últimos tres juegos de preparación del combinado azteca.

Posible alineación de México (4-3-3): Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Armando González, Alexis Vega.

Últimas noticias de Ghana

💥Aziz Issah y David Oduro, dos jugadores del Barça que se incorporan con la selección absoluta de Ghana



✈️Los dos futbolistas del Barça Atlètic viajaron este lunes a México para incorporarse con las 'Black Stars', según pudo saber SPORT



✍️ @scapde_45 https://t.co/9htULSDVNN — Diario SPORT (@sport) May 19, 2026

Los convocados por Carlos Queiroz son en su mayoría elementos que militan en el futbol de Europa, aunque sobresalen dos nombres de futbolistas que juegan en el Barcelona. Se trata de David Oduro y Aziz Issah.

Los elementos llamados, buscarán un lugar para la Copa del Mundo en la lista final, ante la ausencia de varias estrellas por seguir en competencia.

Entre las bajas destacan Antoine Semenyo del Manchester City, Abdul Fatawu del Leicester City de la Premier League; Kojo Peprah Oppong del Nice y Marvin Senaya del Auxerre de Francia; Ibrahim Sulemana del Cagliari de Italia y Christopher Bonsu Baah del Al Qadisiya.

Posible alineación de Ghana (5-4-1): Benjamin Asare; Oscar Oppong, Dacosta Antwi, Razak Simpson, Terry Yegbe, Emmanuel Agyei; Jesurun Rak-Sakyi, Salim Adams, Majeed Ashimeru, Joseph Opoku; Jerry Afriyie.

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