México vs Japón: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico del amistoso

La selección mexicana se enfrenta a su similar de Japón en su primer encuentro amistoso tras ganar la Copa Oro 2025 y camino a la Copa del Mundo 2026.

Este amistoso internacional es clave para la preparación de México rumbo al Mundial de la FIFA 2026, donde Japón fue la primera nación no anfitriona en clasificar.

De esa manera, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para observar a los jugadores aztecas que podrían acudir a la justa mundialista.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs Japón?

Ciudad: Oakland, California

Estadio: Oakland Coliseum

Fecha: 6 de septiembre

Horario: 22:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 2:00 horas (España)

¿Dónde se podrá ver el México vs Japón en TV y streaming online?

fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App, Tubi, Fox Sports 1, TUDN USA, Univision (Estados Unidos) y Azteca 7, TV Azteca App, Canal 5, ViX (México).

Últimos 5 partidos de México

Rival Resultado Competición Estados Unidos 2-1 V Copa Oro Honduras 1-0 V Copa Oro Arabia Saudita 2-0 V Copa Oro Costa Rica 0-0 E Copa Oro Surinam 0-2 V Copa Oro

Últimos 5 partidos de Japón

Rival Resultado Competición Corea del Sur 0-1 V Campeonato de la EAFF China 2-0 V Campeonato de la EAFF Hong Kong 6-1 V Campeonato de la EAFF Indonesia 6-0 V Campeonato de la EAFF Australia 1-0 D Eliminatorias al Mundial

Últimas noticias de México

César Huerta, jugador de @rscanderlecht, causa baja de la convocatoria de nuestra Selección por una sobrecarga muscular presentada en su partido vs Union St. Gilloise.



Su lugar no será sustituido por ningún jugador adicional.

Malas noticias en la selección mexicana que pierde por lesión a uno de sus jugadores 'europeos' para los amistosos de la Fecha FIFA de septiembre ante Japón y Corea del Sur.

La dirección deportiva de selecciones nacionales dio a conocer que César ‘Chino’ Huerta no reportará con el Tri por una “sobrecarga muscular”.

El delantero del Anderlecht se lesionó en el partido ante Union Saint-Gilloise que se jugó este domingo y en el que el mexicano fue titular y participó en 73 minutos.

Últimas noticias de Japón

México 🆚 rivales del continente asiático



La Selección Mexicana se medirá a Japón y Corea del Sur en la actividad de la Fecha FIFA de septiembre



Sábado 6 de septiembre/ Martes 9 de septiembre

🕢 7:50 PM / 7:20 PM

📺… pic.twitter.com/6uT872pRWI — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 27, 2025

La selección nipona viene se haber ganado la ronda final del Campeonato de la EAFF frente a Corea del sur por 0-1.

Posibles alineaciones de México vs Japón

México: Luis Ángel Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Carlos Rodríguez, Edson Álvarez, Marcel Ruiz; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Alexis Vega.

Japón: Keisuke Osako; Tomoya Ando, Hayato Araki, Taiyō Koga; Henry Heroki, Shō Inagaki, Hayao Kawabe, Yūki Sōma; Ryō Germain y Taisei Miyashiro.

Pronóstico SI

México 1-1 Japón

