México vs Panamá: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El próximo jueves 22 de enero a las 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México) y 03:00 horas (España) desde el Estadio Rommel Fernández en la Ciudad de Panamá se llevará a cabo el primer compromiso del año para la selección mexicana camino al Mundial 2026.
El combinado azteca dirigido por Javier Aguirre se medirá a Panamá en calidad de visitante con elementos solamente de la Liga MX.
De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será el primer amistoso del 2026 antes de la primera Fecha FIFA en el mes de marzo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs Panamá?
- Ciudad: Panamá
- Estadio: Rommel Fernández
- Fecha: jueves 22 de enero
- Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el México vs Panamá en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA, FOX Deportes y Univision
fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One
México
Canal 5, TUDN, Azteca 7
ViX, Azteca App
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos
México
Panamá
México 1-2 Paraguay (18/11/25)
Panamá 3-0 El Salvador (18/11/25)
México 0-0 Uruguay (15/11/25)
Guatemala 2-3 Panamá (13/11/25)
México 1-1 Ecuador (14/10/25)
Panamá 1-1 Surinam (14/10/25)
México 0-4 Colombia (11/10/25)
El Salvador 0-1 Panamá (10/10/25)
México 2-2 Corea del Sur (09/09/25)
Panamá 1-1 Guatemala (08/09/25)
Últimas noticias de México
El “Vasco” apuesta por una combinación de experiencia, talento joven y futbolistas consolidados en la Liga MX, en una convocatoria que busca fortalecer la identidad del equipo. Hay que destacar que, ocho futbolistas ligados a Chivas fueron considerados para este microciclo de trabajo de la selección.
Javier Aguirre incluyó a Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Bryan González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda, Luis Romo y Armando González, como representantes de Chivas para los partidos de este mes.
Últimas noticias de Panamá
Bolivia empató 1-1 con Panamá por un amistoso internacional de preparación para el repechaje del Mundial 2026, que se jugó Estadio IV Centenario, Tarija.
Kadir Barria abrió la cuenta a los 5 minutos de partido y Eddie Roberts marcó en contra el 1-1 para los de Óscar Villegas.
Posibles alineaciones
México
Portero: Raúl Rangel.
Defensas: Richard Ledezma, Israel Reyes, Víctor Guzmán, Bryan González.
Centrocampistas: Luis Romo, Erik Lira; Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Diego Lainez.
Delanteros: Armando González.
Panamá
Portero: Eddie Roberts.
Defensa: Javier Rivera, Richard Peralta, Omar Córdoba, Jorge Gutiérrez.
Centrocampistas: Jovanni Welch, Ricardo Phillips Jr; Kahiser Lenis, Ángel Caicedo, Gustavo Herrera.
Delantero: Kadir Barria.
Pronóstico SI
La selección mexicana tiene un amplio dominio sobre el combinado panameño, aunque en esta ocasión ambos usarán formaciones alternativas y el partido será en tierras panameñas, se podría esperar un triunfo cerrado para el Tricolor.
México 2-1 Panamá
