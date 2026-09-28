México vs Perú: cómo quedaron sus últimos 5 partidos y qué dicen las estadísticas

La selección mexicana está viviendo un nuevo proceso bajo el mando de Rafael Márquez, quien se espera pueda calificar sin problemas al equipo para el próximo Mundial 2030, a celebrarse en Marruecos, España y Portugal.



Si bien el debut del Káiser como seleccionador fue ante Colombia, también tiene en su agenda enfrentarse a Perú, este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium, de New Jersey.



La Blanquirroja convocó a jugadores de renombre como el arquero Pedro Gallese (Deportivo Cali), Alfonso Barco (HNK Rijeka), Erick Noriega (Gremio), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Marcos López (Copenhague), Oliver Sonne (Burnley), André Carrillo (Corinthians), Wilder Cartagena (Orlando City), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Adrián Ugarriza (Hapoel Be’er Sheva), Jhonny Vidales (Melgar), Alex Valera (Universitario) y Gianluca Lapadula (Universitario), entre otros más. Todos ellos llamados por el técnico brasileño Mano Menezes.

Primera convocatoria de Rafael Márquez al frente de la Selección Nacional de México. 🗒️ pic.twitter.com/k5MM9Jfbiw — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 18, 2026

¿Cómo quedaron sus últimos 5 partidos?

El más reciente choque ocurrió el 24 de septiembre del 2022 en el Rose Bowl Stadium, de Pasadena, California. El Tricolor se llevó el cotejo amistoso por la mínima de Hirving ‘Chucky’ Lozano.



Previo a ello, los dos sostuvieron otro juego de preparación el 3 de junio del 2015. En el Estadio Nacional de Lima, todo acabó 1-1 con tantos de Jefferson Farfán por los locales y Juan Carlos ‘Topo’ Valenzuela por la visita.



Aunado a ello, el 17 de abril del 2013 hubo otro juego amistoso en los Estados Unidos, donde todo quedó sin anotaciones.



En la Copa América 2011 coincidieron en la Fase de Grupos. La Blanquirroja salió triunfadora por la mínima de Raúl Ruidíaz, un viejo conocido de la Liga MX.



Ya en junio del 2008, un amistoso más se pactó en territorio estadounidense. México aplastó 4-0 con doblete de Fernando Arce, más anotaciones de Andrés Guardado y Carlos Vela.

Pedro Aquino y Luis Chávez | Ronald Martinez/GettyImages

Últimos 5 partidos

Marcador Competencia México 1-0 Perú Amistoso Perú 1-1 México Amistoso Perú 0-0 México Amistoso Perú 1-0 México Copa América México 4-0 Perú Amistoso

¿Qué dicen las estadísticas sobre este encuentro?

En el historial de enfrentamientos, los dos se han medido en un total de 28 ocasiones, con saldo a favor de México, que lleva once triunfos, por ocho empates y nueve descalabros. El Tricolor tiene 38 goles a favor y La Blanquirroja lleva 32.



Si hablamos de duelos oficiales, las cosas están más parejas, ya que hay tres triunfos por bando y dos empates, contando la Copa América y Campeonatos Panamericanos.



Justamente la mayor goleada mexicano fue la suscitada el 8 de junio del 2008 en Chicago cuando superaron 4-0. En el caso de los peruanos, su mejor victoria fue en el Campeonato Panamericano 1952 por 3-0.



De sus últimos cinco duelos en general antes de la reciente Fecha FIFA, el equipo de la CONCACAF tiene un perdido contra Inglaterra por 3-2 y cuatro victorias sobre Ecuador (2-0), República Checa (3-0), Corea del Sur (1-0) y Sudáfrica (2-0).



En el caso de los hincas, perdió su último juego frente a España por 3-1, venció 2-1 a Haití, empató 2-2 con Honduras, cayó 2-0 ante Senegal y doblegó 2-0 a Bolivia. Todos en carácter de amistoso.

¡Su regreso a la 'bicolor'! 🇵🇪 La puesta a punto de la selección peruana en una nueva ventana FIFA tiene como principal novedad la presencia de Gianluca Lapadula, actual goleador de Universitario de Deportes que no se vestía con la camiseta nacional desde marzo del 2025 por las… pic.twitter.com/LrQqKit9HS — Infobae Perú (@infobaeperu) September 24, 2026

Estadística México Perú Goles a favor por juego 1.88 1.25 Promedio de goles concedidos 0.25 2 Diferencia promedio de goles +1.6 -0.8 Porcentaje de remates al objetivo 43% 46% Portería en ceros 6 0 Porcentaje de atajadas 26% 15% Tiros de esquinas ganados 0 0 Faltas cometidas 95 47

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