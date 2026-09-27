México vs Perú: previa, predicciones y alineaciones

La selección mexicana de fútbol, comandada por la leyenda del FC Barcelona, Rafael Márquez, afrontará su segundo encuentro amistoso tras el Mundial 2026 y será ante un rival muy complicado, como lo es la selección de Perú.

A continuación, les compartimos la información más relevante acerca del compromiso entre el equipo de Rafael Márquez y la escuadra dirigida por Mano Menezes, a disputarse el próximo martes.

Pronóstico SI Fútbol

Las selecciones sudamericanas son siempre complicadas para el conjunto mexicano. Al tratarse de equipos ríspidos, que saben llevar a sus rivales al máximo nivel, esperamos un duelo sumamente parejo, en donde la menor distracción o la brillantez de una genialidad terminen por marcar la diferencia.

Tomando en cuenta que México recién comienza una nueva era y que la ilusión está por las nubes, es probable que el triunfo se quede con la escuadra verde.

México 1-0 Perú

¿A qué hora se juega el México vs Perú?

Ciudad : Nueva Jeresey

: Nueva Jeresey Estadio : Red Bull Arena

: Red Bull Arena Fecha : martes 29 de septiembre

: martes 29 de septiembre Hora: 19:00 hrs (MX), 21:00 hrs (TE)

Historial de enfrentamientos directos entre México y Perú (últimos cinco partidos)

México: 2

2 Empate : 2

: 2 Colombia: 1

Último partido entre ambos: 24/09/22 - México 1-0 Perú- Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

México Perú México 1-1 Colombia Estados Unidos 4-1 Perú México 2-3 Inglaterra España 3-1 Perú México 2-0 Ecuador Haití 1-2 Perú México 3-0 Chequia 24/06/26 Perú 2-2 Honduras México 1-0 Corea del Sur 18/06/26 Senegal 2-0 Perú

¿Cómo ver el México vs Perú por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX

Últimas noticias de México

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/5vJNM9xY1k — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 21, 2026

La selección de México perdió por lesión al mediocampista Alan Cervantes para los partidos amistosos que disputará contra Perú, Estados Unidos y Chile en los próximos días.

El jugador del América sufrió una lesión muscular en el Clásico Nacional contra el Guadalajara (2-2) y salió de cambio a los 51 minutos. “En su lugar, Isaías Violante se sumará este lunes a la concentración”, informó la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales de México en un comunicado.

La posible alineación de México (4-3-3): Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira; Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Armando González, Hirving Lozano.

Últimas noticias de Perú

Con información en exclusiva de Ana Lucía Rodríguez, Mano Menezes habría integrado, al cuerpo técnico de la selección de Perú, a un ex elemento del Arsenal de la Premier League, quien se encargará de intentar recuperar a los futbolistas de sus respectivas lesiones.

Esta sería una gran noticia para André Carrillo y Oliver Sonne, ambos elementos de gran jerarquía que atraviesan por un proceso de lesión.

¡𝐒𝐔𝐌𝐀 𝐄𝐗𝐏𝐄𝐑𝐈𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀! 💪



🇵🇪🤯Mano Menezes causa sorpresa en la Selección Peruana tras tomar una importante decisión, convocando a un ex Arsenal al equipo.



👏¿Cómo así? Las recientes lesiones de André Carrillo y Oliver Sonne llevó al DT a hacer el llamado de un… pic.twitter.com/busXaIgyYD — Diario El Diez (@eldiezperu) September 24, 2026

La posible alineación de Perú (4-3-3): Pedro Gallese; Oliver Sonne, Erick Noriega, Miguel Araujo, Marcos López; Wilder Cartagena; Jairo Vélez, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Gianluca Lapadula, Jhonny Vidales

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN DE MÉXICO