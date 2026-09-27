México vs Perú: previa, predicciones y alineaciones
La selección mexicana de fútbol, comandada por la leyenda del FC Barcelona, Rafael Márquez, afrontará su segundo encuentro amistoso tras el Mundial 2026 y será ante un rival muy complicado, como lo es la selección de Perú.
A continuación, les compartimos la información más relevante acerca del compromiso entre el equipo de Rafael Márquez y la escuadra dirigida por Mano Menezes, a disputarse el próximo martes.
Pronóstico SI Fútbol
Las selecciones sudamericanas son siempre complicadas para el conjunto mexicano. Al tratarse de equipos ríspidos, que saben llevar a sus rivales al máximo nivel, esperamos un duelo sumamente parejo, en donde la menor distracción o la brillantez de una genialidad terminen por marcar la diferencia.
Tomando en cuenta que México recién comienza una nueva era y que la ilusión está por las nubes, es probable que el triunfo se quede con la escuadra verde.
México 1-0 Perú
¿A qué hora se juega el México vs Perú?
- Ciudad: Nueva Jeresey
- Estadio: Red Bull Arena
- Fecha: martes 29 de septiembre
- Hora: 19:00 hrs (MX), 21:00 hrs (TE)
Historial de enfrentamientos directos entre México y Perú (últimos cinco partidos)
- México: 2
- Empate: 2
- Colombia: 1
- Último partido entre ambos: 24/09/22 - México 1-0 Perú- Amistoso Internacional
Últimos 5 partidos
México
Perú
México 1-1 Colombia
Estados Unidos 4-1 Perú
México 2-3 Inglaterra
España 3-1 Perú
México 2-0 Ecuador
Haití 1-2 Perú
México 3-0 Chequia 24/06/26
Perú 2-2 Honduras
México 1-0 Corea del Sur 18/06/26
Senegal 2-0 Perú
¿Cómo ver el México vs Perú por Televisión y Streaming online?
Países
Canal TV / Streaming
Estados Unidos
TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX
México
Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX
Últimas noticias de México
La selección de México perdió por lesión al mediocampista Alan Cervantes para los partidos amistosos que disputará contra Perú, Estados Unidos y Chile en los próximos días.
El jugador del América sufrió una lesión muscular en el Clásico Nacional contra el Guadalajara (2-2) y salió de cambio a los 51 minutos. “En su lugar, Isaías Violante se sumará este lunes a la concentración”, informó la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales de México en un comunicado.
La posible alineación de México (4-3-3): Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira; Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Armando González, Hirving Lozano.
Últimas noticias de Perú
Con información en exclusiva de Ana Lucía Rodríguez, Mano Menezes habría integrado, al cuerpo técnico de la selección de Perú, a un ex elemento del Arsenal de la Premier League, quien se encargará de intentar recuperar a los futbolistas de sus respectivas lesiones.
Esta sería una gran noticia para André Carrillo y Oliver Sonne, ambos elementos de gran jerarquía que atraviesan por un proceso de lesión.
La posible alineación de Perú (4-3-3): Pedro Gallese; Oliver Sonne, Erick Noriega, Miguel Araujo, Marcos López; Wilder Cartagena; Jairo Vélez, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Gianluca Lapadula, Jhonny Vidales
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en SI Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.