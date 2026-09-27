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Sports Illustrated

México vs Perú: previa, predicciones y alineaciones

Este será el segundo partido de Rafael Márquez al frente del tricolor
Jaime Garza|
Training Session Of The Mexican National Football Team In Mexico City
Training Session Of The Mexican National Football Team In Mexico City | NurPhoto/GettyImages

La selección mexicana de fútbol, comandada por la leyenda del FC Barcelona, Rafael Márquez, afrontará su segundo encuentro amistoso tras el Mundial 2026 y será ante un rival muy complicado, como lo es la selección de Perú.

A continuación, les compartimos la información más relevante acerca del compromiso entre el equipo de Rafael Márquez y la escuadra dirigida por Mano Menezes, a disputarse el próximo martes.

Pronóstico SI Fútbol

Las selecciones sudamericanas son siempre complicadas para el conjunto mexicano. Al tratarse de equipos ríspidos, que saben llevar a sus rivales al máximo nivel, esperamos un duelo sumamente parejo, en donde la menor distracción o la brillantez de una genialidad terminen por marcar la diferencia.

Tomando en cuenta que México recién comienza una nueva era y que la ilusión está por las nubes, es probable que el triunfo se quede con la escuadra verde.

México 1-0 Perú

¿A qué hora se juega el México vs Perú?

  • Ciudad: Nueva Jeresey
  • Estadio: Red Bull Arena
  • Fecha: martes 29 de septiembre
  • Hora: 19:00 hrs (MX), 21:00 hrs (TE)

Historial de enfrentamientos directos entre México y Perú (últimos cinco partidos)

  • México: 2
  • Empate: 2
  • Colombia: 1
  • Último partido entre ambos: 24/09/22 - México 1-0 Perú- Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

México

Perú

México 1-1 Colombia

Estados Unidos 4-1 Perú

México 2-3 Inglaterra

España 3-1 Perú

México 2-0 Ecuador

Haití 1-2 Perú

México 3-0 Chequia 24/06/26

Perú 2-2 Honduras

México 1-0 Corea del Sur 18/06/26

Senegal 2-0 Perú

¿Cómo ver el México vs Perú por Televisión y Streaming online?

Países

Canal TV / Streaming

Estados Unidos

TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX

México

Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX

Últimas noticias de México

La selección de México perdió por lesión al mediocampista Alan Cervantes para los partidos amistosos que disputará contra Perú, Estados Unidos y Chile en los próximos días.

El jugador del América sufrió una lesión muscular en el Clásico Nacional contra el Guadalajara (2-2) y salió de cambio a los 51 minutos. “En su lugar, Isaías Violante se sumará este lunes a la concentración”, informó la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales de México en un comunicado.

La posible alineación de México (4-3-3): Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira; Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Armando González, Hirving Lozano.

Últimas noticias de Perú

Con información en exclusiva de Ana Lucía Rodríguez, Mano Menezes habría integrado, al cuerpo técnico de la selección de Perú, a un ex elemento del Arsenal de la Premier League, quien se encargará de intentar recuperar a los futbolistas de sus respectivas lesiones.

Esta sería una gran noticia para André Carrillo y Oliver Sonne, ambos elementos de gran jerarquía que atraviesan por un proceso de lesión.

La posible alineación de Perú (4-3-3): Pedro Gallese; Oliver Sonne, Erick Noriega, Miguel Araujo, Marcos López; Wilder Cartagena; Jairo Vélez, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Gianluca Lapadula, Jhonny Vidales

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Published | Modified
Jaime Garza
JAIME GARZA

Jaime Garza es redactor y editor de contenido en SI Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.

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