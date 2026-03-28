México vs Portugal: previa, predicciones y alineaciones

La reapertura del ahora conocido como Estadio Banorte está a la vuelta de la esquina y para engalanar este suceso la selección mexicana de futbol recibirá a su similar de Portugal en un encuentro amistoso que servirá de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 de la FIFA. Dicho encuentro se llevará a cabo este sábado 28 de marzo en Ciudad de México.

Solo existen cinco registros de enfrentamientos entre estas escuadras, uno en el Mundial 2006, dos de ellos en la Copa Confederaciones del 2017 y otros dos más en duelos amistosos. Dicho historial favorece a los portugueses, quienes han ganado en tres ocasiones, siendo un empate el marcador más rescatable para los aztecas.

El juego más destacado se dio en la justa mundialista de Alemania, ahí los portugueses ganaron dos goles por uno en Gelsenkirchen. Los goles lusos fueron obra de Maniche apenas al minuto 6 del encuentro y Simão Sabrosa, mientras que Francisco 'Kikín' Fonseca fue quie descontó para la causa mexicana.

Pronóstico SI Fútbol

Si bien la escuadra lusa no contará con Cristiano Ronaldo, tiene un arsenal importante para enfrentar este encuentro con jugadores como Vitinha, Joao Cancelo o Pedro Neto, por mencionar algunos, mientras que la selección mexicana llega mermada sin algunos jugadores titulares, así que la balanza se inclina para los hoy visitantes.

México 1-3 Portugal

¿A qué hora se juega el México vs Portugal?

Ciudad : Ciudad de México, México

: Ciudad de México, México Estadio : Banorte

: Banorte Fecha : Sábado 28 de marzo

: Sábado 28 de marzo Hora : 21:00 EE.UU (Este), 19:00MEX, 02:00 ESP

: 21:00 EE.UU (Este), 19:00MEX, 02:00 ESP Árbitro:

Historial de enfrentamientos directos entre México y Portugal (últimos cinco partidos)

México : 0

: 0 Empate : 1

: 1 Portugal: 4

Último partido entre ambos: 02/07/2017 - Portugal 2-1 México Copa Confederaciones 3er lugar

Últimos 5 partidos

México Portugal México 4-0 Islandia

25/02/2026 Portugal 9-1 Armenia

18/11/2025 México 1-0 Bolivia

25/01/2026 Irlanda 2-0 Portugal

13/11/2025 México 1-0 Panamá

22/01/2026 Portugal 2-2 Hungría

14/10/2025 México 1-2 Paraguay

18/11/2025 Portugal 1-0 Irlanda

11/10/2025 México 0-0 Uruguay

15/11/2025 Hungría 2-3 Portugal

09/09/2025

¿Cómo ver el México vs Portugal por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos TUDN USA, Univisión, Vix+ fuboTV, FOX Deportes y foxsports.com México Canal 5, Canal 7, TUDN y Vix+ España Sin transmisión

Últimas noticias de México

Además del llamado de Álvaro Fidalgo para estos encuentros amistosos contra Portugal y Bélgica, una situación que llamó la atención fue la baja de Edson Álvarez, quien aún no está listo para jugar debido a que fue operado el pasado 17 de febrero de 2026 por un problema en el tobillo izquierdo que arrastraba desde noviembre de 2025.

Aún así ha circulado la noticia en diversos medios de comunicación de que el 'Machín' hará el viaje para la concentración en búsqueda de hacer grupo y de funcionar como un ente de experiencia y liderazgo dentro del vestuario.

Mexico v Uruguay - International Friendly | Azael Rodriguez/GettyImages

Posible alineación de Chivas contra León (5-3-2): Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado; Alexis Vega y Raúl Jiménez

Últimas noticias de Portugal

Tras la salida de la convocatoria y además de la sensible baja de Cristiano Ronaldo, de forma inmediata se especuló sobre el no llamado de Paulinho, el actual goleador de la Liga MX y futbolista del Toluca, quien al estar su equipo en suelo azteca, podría haber sido considerado para este duelo.

Respetamos mucho a Paulinho y seguimos su trayectoria, pero tiene un perfil similar al de Gonçalo Ramos y Cristiano. Necesitamos priorizar otras fortalezas, y por eso Gonçalo Guedes y Gonçalo Ramos son los dos delanteros en esta convocatoria. Roberto Martínez

Sin embargo, en conferencia de prensa Ricardo Martínez afirmó que había mejores hombres en ese puesto, pero a una semana del encuentro, las bajas por lesión de Rafael Leao (AC Milán) y Rodrigo Mora (Porto) provocaron que el actual bicampeón del futbol mexicano se uniera a la concentración de la Seleçao das Quinas cuando esta arribe a suelo mexicano.

Toluca v Houston Dynamo - Leagues Cup 2024 | Omar Vega/GettyImages

Posible alineación de Portugal contra México (4-3-3): Diogo Costa; Diogo Dalot, Renato Veiga, Goncalo Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Rubén Neves, Vitinha; Pedro Neto, Joao Félix, Goncalo Guedes