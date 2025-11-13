México vs Uruguay: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Fecha FIFA de noviembre trae un duelo de alto calibre a Norteamérica. La selección mexicana, dirigida por Javier Aguirre, se enfrenta a Uruguay en un partido amistoso que servirá como una prueba fundamental para el Vasco Aguirre, quien llega con la presión de mejorar la imagen mostrada en octubre.

Del mismo modo, Uruguay vuelve a América tras su gira por Malasia en octubre, donde dejó en claro su poder y ahora Marcelo Bielsa quiere volver a dejar en alto el nombre de sus dirigidos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs Uruguay?

Ciudad : Torreón, México

: Torreón, México Fecha : sábado 15 de noviembre

: sábado 15 de noviembre Horario : 19:00 (hora de EE.UU. CT), 19:00 horas (México), 02:00 horas del domingo (España)

: 19:00 (hora de EE.UU. CT), 19:00 horas (México), 02:00 horas del domingo (España) Estadio: Corona (TSM)

Chile v Uruguay - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcelo Hernandez/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el México vs Uruguay en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos TUDN, Univision, Fox Deportes Fox App, ViX, Fubo México Canal 5, Azteca 7, TUDN ViX, aztecadeportes.com, Prime Video Uruguay DirecTV Sports AUF TV, Centroamérica TUDN ViX, Azteca Deportes

Últimos cinco partidos de México

Rival Resultado Competición Ecuador 1-1 E Amistoso Colombia 0-4 D Amistoso Corea del Sur 2-2 E Amistoso Japón 0-0 E Amistoso Estados Unidos 2-1 V Final Copa Oro

Últimos cinco partidos de Uruguay

Rival Resultado Competición Uzbekistán 2-1 V Amistoso Rep. Dominicana 1-0 V Amistoso Chile 0-0 E Eliminatorias Mundalistas Perú 3-0 V Eliminatorias Mundalistas Paraguay 0-2 D Eliminatorias Mundalistas

Mexico v South Korea - International Friendly | Omar Vega/GettyImages

Últimas noticias de México

El equipo de Javier Aguirre llega con la obligación de mostrar una cara nueva tras una desastrosa Fecha FIFA en octubre, donde fueron goleados 4-0 por Colombia y apenas empataron 1-1 con Ecuador.

La convocatoria está marcada por las ausencias, ya que jugadores clave en el ataque como Santiago Giménez, Julián Quiñones, Alexis Vega y Chino Huerta están lesionados. Esto ha abierto la puerta a nuevos rostros como Armando Hormiga González de Chivas y Obed Vargas del Seattle Sounders.

Últimas noticias de Uruguay

La Celeste de Marcelo Bielsa también afina detalles para sus amistosos en Norteamérica, pero llega con varias dudas. El técnico argentino ha sufrido las bajas por lesión de Franco Israel, 'Kike' Olivera y Cristian Olivera.

Además, dos de sus máximas figuras en la Premier League, Darwin Núñez y Facundo Pellistri, son serias dudas para viajar por problemas físicos, lo que podría mermar significativamente el poder ofensivo del equipo.

Uruguay v Peru - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Ernesto Ryan/GettyImages

Posibles alineaciones

México

Portero : Luis Ángel Malagón

: Luis Ángel Malagón Defensas : Kevin Álvarez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

: Kevin Álvarez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo Centrocampistas : Edson Álvarez, Erick Sánchez, Orbelín Pineda

: Edson Álvarez, Erick Sánchez, Orbelín Pineda Delanteros: Hirving Lozano, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado.

Uruguay

Portero : Sergio Rochet

: Sergio Rochet Defensas : Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera

: Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera Centrocampistas : Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás De La Cruz

: Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás De La Cruz Delanteros: Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Giorgian De Arrascaeta.

Pronóstico SI

Es un partido condicionado por las ausencias. México tiene la ofensiva diezmada y necesita demostrar solidez defensiva, mientras que Uruguay pierde pegada si se confirman las bajas de Núñez y Pellistri. La intensidad de los equipos de Bielsa suele ser demasiado para un 'Tri' en plena reestructuración.

México 1-2 Uruguay

MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN DE MÉXICO