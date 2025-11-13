Sports Illustrated Fútbol

México vs Uruguay: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Tri, con algunas bajas en el ataque, busca una victoria de prestigio en la Fecha FIFA ante la 'Celeste' de Marcelo Bielsa
Carlos García|
La Fecha FIFA de noviembre trae un duelo de alto calibre a Norteamérica. La selección mexicana, dirigida por Javier Aguirre, se enfrenta a Uruguay en un partido amistoso que servirá como una prueba fundamental para el Vasco Aguirre, quien llega con la presión de mejorar la imagen mostrada en octubre.

Del mismo modo, Uruguay vuelve a América tras su gira por Malasia en octubre, donde dejó en claro su poder y ahora Marcelo Bielsa quiere volver a dejar en alto el nombre de sus dirigidos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs Uruguay?

  • Ciudad: Torreón, México
  • Fecha: sábado 15 de noviembre
  • Horario: 19:00 (hora de EE.UU. CT), 19:00 horas (México), 02:00 horas del domingo (España)
  • Estadio: Corona (TSM)
¿Cómo se podrá ver el México vs Uruguay en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN, Univision, Fox Deportes

Fox App, ViX, Fubo

México

Canal 5, Azteca 7, TUDN

ViX, aztecadeportes.com, Prime Video

Uruguay

DirecTV Sports

AUF TV,

Centroamérica

TUDN

ViX, Azteca Deportes

Últimos cinco partidos de México

Rival

Resultado

Competición

Ecuador

1-1 E

Amistoso

Colombia

0-4 D

Amistoso

Corea del Sur

2-2 E

Amistoso

Japón

0-0 E

Amistoso

Estados Unidos

2-1 V

Final Copa Oro

Últimos cinco partidos de Uruguay

Rival

Resultado

Competición

Uzbekistán

2-1 V

Amistoso

Rep. Dominicana

1-0 V

Amistoso

Chile

0-0 E

Eliminatorias Mundalistas

Perú

3-0 V

Eliminatorias Mundalistas

Paraguay

0-2 D

Eliminatorias Mundalistas

Últimas noticias de México

El equipo de Javier Aguirre llega con la obligación de mostrar una cara nueva tras una desastrosa Fecha FIFA en octubre, donde fueron goleados 4-0 por Colombia y apenas empataron 1-1 con Ecuador.

La convocatoria está marcada por las ausencias, ya que jugadores clave en el ataque como Santiago Giménez, Julián Quiñones, Alexis Vega y Chino Huerta están lesionados. Esto ha abierto la puerta a nuevos rostros como Armando Hormiga González de Chivas y Obed Vargas del Seattle Sounders.

Últimas noticias de Uruguay

La Celeste de Marcelo Bielsa también afina detalles para sus amistosos en Norteamérica, pero llega con varias dudas. El técnico argentino ha sufrido las bajas por lesión de Franco Israel, 'Kike' Olivera y Cristian Olivera.

Además, dos de sus máximas figuras en la Premier League, Darwin Núñez y Facundo Pellistri, son serias dudas para viajar por problemas físicos, lo que podría mermar significativamente el poder ofensivo del equipo.

Posibles alineaciones

México

  • Portero: Luis Ángel Malagón
  • Defensas: Kevin Álvarez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo
  • Centrocampistas: Edson Álvarez, Erick Sánchez, Orbelín Pineda
  • Delanteros: Hirving Lozano, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado.

Uruguay

  • Portero: Sergio Rochet
  • Defensas: Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera
  • Centrocampistas: Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás De La Cruz
  • Delanteros: Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Giorgian De Arrascaeta.

Pronóstico SI

Es un partido condicionado por las ausencias. México tiene la ofensiva diezmada y necesita demostrar solidez defensiva, mientras que Uruguay pierde pegada si se confirman las bajas de Núñez y Pellistri. La intensidad de los equipos de Bielsa suele ser demasiado para un 'Tri' en plena reestructuración.

México 1-2 Uruguay

