Michael Carrick es confirmado como entrenador interino del Manchester United hasta final de temporada

El Manchester United ya ha tomado una decisión definitiva para su banquillo. El club ha cerrado un acuerdo con Michael Carrick, que se convierte oficialmente en el entrenador interino del primer equipo hasta el final de la temporada. Una apuesta por la casa tras la destitución de Rubén Amorim a comienzos de mes y en un momento clave para reconducir el rumbo deportivo e institucional del club.

Michael Carrick is back 🤝



Our former captain is our Head Coach for the remainder of 2025/26 🔴 — Manchester United (@ManUtd) January 13, 2026

La entidad de Old Trafford descartó desde el principio la llegada inmediata de un técnico permanente y optó por una solución temporal que aportara estabilidad. En ese proceso, Carrick partía como uno de los grandes favoritos, junto a otros exjugadores emblemáticos como Ole Gunnar Solskjær y Ruud van Nistelrooy.

Carrick, el elegido tras evaluar varias opciones

Después de mantener conversaciones con los tres candidatos, el Manchester United se decantó finalmente por Michael Carrick como la mejor opción para liderar al equipo en este tramo decisivo del curso. Las negociaciones han sido positivas y se han cerrado también los detalles relacionados con el cuerpo técnico, un aspecto clave para el nuevo interino.

El regreso de Carrick a Old Trafford se produce con el respaldo de la directiva, que valora su conocimiento profundo del club, su experiencia previa en el banquillo y su perfil continuista en un vestuario necesitado de referencias claras.

Un cuerpo técnico con ADN United

Carrick no llegará solo. A su lado estará Steve Holland, exseleccionador asistente de Inglaterra, que ejercerá como segundo entrenador. También se incorpora Jonathan Woodgate, que ya trabajó con Carrick durante su etapa en el Middlesbrough.

El cuerpo técnico se completa con Jonny Evans, que asumirá funciones dentro del staff, y con Travis Binnion, actual entrenador del equipo sub-21 del United, que ya venía colaborando con el primer equipo junto a Darren Fletcher. Una estructura pensada para recuperar el vínculo entre cantera, vestuario y primer equipo.

Preparación exprés para el derbi ante el City

Si no hay contratiempos, Carrick dispondrá de varios días de trabajo en la ciudad deportiva para preparar su estreno, que no será sencillo: el derbi de Manchester ante el City este sábado. Un debut de máxima exigencia que marcará el inicio de su etapa y servirá como primera prueba de su capacidad para reactivar al equipo.

Wayne Rooney, dispuesto a regresar al club

La llegada de Carrick ha despertado ilusión entre antiguos referentes del United. Wayne Rooney, excompañero y amigo cercano del nuevo técnico, ha reconocido públicamente que estaría encantado de volver al club si se le ofreciera la oportunidad.

“Claro que sí, es obvio. Si me pidieran entrar, lo haría”, explicó en su podcast de la BBC. “El club ha perdido su identidad. Necesita gente que lo conozca, que se preocupe por él y que entienda lo que significa ser jugador del Manchester United”.

Rooney subrayó la importancia de recuperar el espíritu y el ambiente familiar que históricamente definieron al club, algo que considera clave para iniciar una reconstrucción real. Con Carrick al mando, el United busca reencontrarse con su esencia, ordenar la casa y cerrar la temporada con dignidad mientras se decide quién liderará el próximo gran proyecto en Old Trafford.