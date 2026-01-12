Mercado de fichajes: el Manchester United prepara oferta por Palmer; Bellingham, Bruno Fernandes y más

El mercado empieza a moverse en silencio, pero con señales claras de que se avecinan decisiones pesadas. En Inglaterra, el futuro de una figura clave del Manchester United genera inquietud interna y ya provoca planes alternativos que podrían sacudir la Premier League. Mientras tanto, otros gigantes afinan renovaciones, escuchan ofertas millonarias y vigilan oportunidades que aún no llegan a los titulares. En LaLiga, Barcelona y Real Madrid observan, esperan y calculan. Nada está cerrado, pero todo empieza a tomar forma. Aquí están las claves.

Premier League

Varios jugadores del Manchester United temen que Bruno Fernandes esté cansado de su etapa en Old Trafford y busque salir al final de la temporada. (The Sun)

Ante ese escenario, el Manchester United estaría listo para ir por el mediocampista del Chelsea, Cole Palmer, como posible reemplazo. El club londinense no descarta venderlo y el jugador no ha cerrado la puerta a una salida. (FootballTransfers)

Además, el Manchester United presentó una oferta formal de 35 millones de euros por Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid. (Fichajes)

El Arsenal logró frenar un intento tardío del Real Madrid y aseguró la renovación de Bukayo Saka hasta 2031. (Defensa Central)

Quien aún podría salir del Arsenal este mes es Ben White, ya que el Everton analiza una posible negociación. (Football Insider)

El Manchester City mostró interés en el lateral derecho del Benfica, Amar Dedić, cuyo precio podría alcanzar los 60 millones de euros. (Oslobođenje)

Para financiar esa operación, el City escucharía ofertas de 100 millones de euros por Rodri, objetivo del Real Madrid. (Defensa Central)

La Juventus analiza un movimiento para fichar este invierno a Noussair Mazraoui, actualmente en el Manchester United. (Flashscore)

El Tottenham teme tener que acelerar por Conor Gallagher, mediocampista del Atlético de Madrid, tras un acercamiento del Aston Villa. (TEAMtalk)

El joven central Jacobo Ramón ha sido seguido por clubes como el Brighton, el Chelsea, el Crystal Palace, el Liverpool, el Newcastle y el Tottenham. El Real Madrid mantiene una cláusula de recompra de 8 millones de euros. (CaughtOffside)

LaLiga

El director deportivo del Barcelona, Deco, se reunió con el agente de Marcus Rashford para confirmar la intención del club de ejecutar la opción de compra de 30 millones de euros por el delantero, actualmente cedido por el Manchester United. (SPORT)

El Liverpool prepara una oferta de 180 millones de euros por Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid. (Fichajes)

El Chelsea también estaría dispuesto a ofertar por Bellingham si concreta la venta de Cole Palmer. (Defensa Central)

El Real Madrid no planea fichar defensas en invierno y desmintió un acuerdo cercano por Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund. (MARCA)

El reconocimiento médico de João Cancelo con el Barcelona se aplazó para no distraer la final de la Supercopa y se realizará el lunes. (Mundo Deportivo)

Además, el Barcelona sigue de cerca al lateral derecho de 17 años del Benfica, Daniel Banjaqui, ante el estancamiento de su renovación. (A BOLA)

