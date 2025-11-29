Mikel Arteta considera a Declan Rice un candidato al Balón de Oro en 2026

Mikel Arteta ya tiene un candidato para el Balón de Oro de 2026 y está en su propio equipo. Se trata de Declan Rice, quien ha tenido una primera mitad de temporada soñada con el Arsenal y tiene el respaldo de su técnico para llevarse el premio.

El mediocampista viene de ser clave en la victoria 3-1 sobre el Bayern Múnich por la UEFA Champions League, que significó el quinto triunfo al hilo en la misma cantidad de presentaciones en el torneo para el cuadro de Londres. Es el único equipo con cinco victorias en esta edición y, en parte, es gracias a las actuaciones de Rice.

Un periodista le preguntó por las actuaciones de Rice esta temporada y habló del premio que otorga año tras año France Football. "Eso espero. Eso significaría que hemos ganado mucho", le respondió el entrenador español en conferencia de prensa.

'Normalmente va muy relacionado (con los trofeos). De nuevo, creo que estuvo inmenso el otro día. Creo que ha estado inmenso desde el comienzo de la temporada. Es un jugador increíble y crucial para nosotros", añadió Arteta.

En la Premier League, el internacional inglés tiene 12 partidos disputados, con dos goles y tres asistencias, mientras que en la Champions no ha podido marcar, pero cuenta con dos pases de gol en cinco compromisos disputados.

Aunque el Balón de Oro suele ser un premio para atacantes, el galardón conseguido en 2024 por Rodri, figura del Manchester City, le abre las puertas a Rice para ser un fuerte candidato.

Rice quedó en el puesto 27 de la pasada elección, ganada por el delantero del PSG Ousmane Dembélé, quien tuvo una temporada fantástica, ganando la primera UEFA Champions League en la historia del cuadro parisino.

Si Rice consigue ganar el trofeo continental y alzarse también en la Premier League, sería un fuerte candidato, pero como señala Arteta, todo depende de los trofeos que consiga.