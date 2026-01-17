Mikel Arteta estalla contra el arbitraje tras el 0-0 ante el Nottingham Forest: “Es un penal clarísimo"

El Nottigham Forest recibió al Arsenal en The City Ground en un encuentro que terminó empatado a cero goles en esta Jornada 22 de la Premier League, situación que ya comienza a alarmar en la órbita gunner, ya que si bien marchan como líderes absolutos, sumaron su segundo encuentro consecutivo empatando sin goles.

El encuentro tuvo algunas jugadas de peligro en ambos marcos, se dieron algunas fallas importantes de parte del Arsenal, específicamente de Viktor Gyökeres quien tuvo alguna clara de frente al marco o una primera revisión del VAR para un posible penal dentro del área, mismo que fue revisado y se decidió que no debía existir.

Fue al minuto 80 cuando las cosas volvieron a encender a Mikel Arteta, esto después de que Ola Aina cometiera una mano dentro del área luego de una serie de rebotes a la hora de evitar un tiro de esquina. Ante esto, el estratega afirmó que era inverosimil que no se marcara como penal, ya que eso representaba el posible triunfo de su equipo como visitantes.

Acabo de ver las repeticiones, creo que hay una clara intención de despejar el balón dentro y es un penalti claro, así que no entiendo por qué no lo han pitado. Creamos cuatro ocasiones enormes y un penalti claro, pero no pudimos ganar el partido. Mikel Arteta

🚨 Why Arsenal were denied a penalty against Nottingham Forest: VAR's explanation of the Ola Aina incident



The ball seemed to touch the Forest defender’s upper arm. The Video Assistant Referee, Darren England, and assistant Sian Massey-Ellis quickly reviewed the incident.



TNT… pic.twitter.com/aDzehLd1o6 — Arsenal Radar (@ArsenalRadar) January 17, 2026

De igual manera Arteta se tomó el tiempo de destacar lo que hizo su equipo en el terreno de juego y dejó ver que estas situaciones no pueden repetirse ya que sabe que fueron superiores a su rival pero les faltaron méritos para poder llevarse tres puntos y así asegurar todavía más el primer peldaño en la clasificación de la Premier League.

Al final, intentamos marcar. Creo que no recibimos ni un solo disparo, otra vez. Pero así son los márgenes y no encontramos la manera de ganar. Tenemos que mejorar y ser mejores, sobre todo cuando creamos cuatro ocasiones claras, hay que aprovecharlas. Mikel Arteta

El próximo encuentro de los Gunners en la máxima categoría inglesa es contra el Manchester United, equipo que marcha quinto y que podría ser quien le represente un sinodal de peligro. El duelo se llevará a cabo en el Emirates Stadium y ahi, como locales, buscarán regresar a la senda del triunfo.