Mikel Arteta habla sobre el posible regreso de Kai Havertz

Mikel Arteta ha insinuado que Kai Havertz podría volver a las canchas con el Arsenal “en cuestión de días”, luego de pasar los últimos cuatro meses fuera por una lesión de rodilla.

Havertz, quien la temporada pasada estuvo tres meses de baja por un desgarro en el tendón de la corva, no ha jugado desde que ingresó como suplente durante 30 minutos ante el Manchester United en la jornada inaugural de la temporada 2025–26.

El delantero alemán sufrió el problema en la rodilla pocos días después y tuvo que ser operado. Un contratiempo a inicios de este mes retrasó su regreso, pero Arteta se muestra confiado en que su atacante de 87.9 millones de dólares no estará fuera mucho más tiempo.

“Muy cerca”, así describió el técnico del Arsenal la situación del regreso de Havertz, en la previa del duelo de Premier League del sábado ante el Brighton & Hove Albion. Duelo que el Arsenal ganó por un marcador de 2-1.

Cashing in three vital points 🏦 pic.twitter.com/weJcBWfWbT — Arsenal (@Arsenal) December 27, 2025

“Creo que será cuestión de días, si no de semanas. Veremos en la siguiente fase cómo responde. Es un jugador al que hemos extrañado mucho. Aporta una dimensión diferente al equipo. Estamos muy contentos de tenerlo de vuelta pronto”.

El regreso de Havertz, un impulso oportuno para el Arsenal

Arsenal Training Session | Stuart MacFarlane/GettyImages

La ausencia de Havertz se ha notado. Con el fichaje de verano Viktor Gyökeres también pasando tiempo fuera esta temporada, Mikel Merino ha tenido que desempeñarse ocasionalmente como delantero centro. El español ha cumplido, marcando goles ante el Slavia Praga (2), el Chelsea y el Brentford en algunos partidos como ‘9’ desde inicios de noviembre, pero no es una solución a largo plazo.

Sin embargo, el regreso inminente de Havertz, sumado a que Gabriel Jesus ha vuelto a jugar en semanas recientes y a que Gyökeres ya es titular habitual tras su baja en noviembre, representa un gran refuerzo para el Arsenal en un momento clave de la temporada, cuando la profundidad de plantilla empieza a ser decisiva.

Además de aumentar las opciones ofensivas de Arteta, Havertz y Jesus podrían generar la competencia interna que Gyökeres necesita para rendir con mayor regularidad.

El sueco no ha terminado de despegar con la camiseta del Arsenal. Hasta ahora suma apenas tres goles sin contar penales en la Premier League, lo que subraya el riesgo asumido por los ‘Gunners’ al apostar por un jugador sin experiencia en la élite antes de 2023 y sin recorrido previo en una de las cinco grandes ligas de Europa.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FÚTBOL EUROPEO