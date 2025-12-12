Mikel Arteta mantiene la confianza en Gyökeres a pesar de su "bajo" nivel

El Arsenal está de parabienes. Super líder en las dos competiciones en las que está participando: en la Premier League le lleva dos puntos de ventaja al Manchester City y en la Champions League es el único inivicto hasta el momento.

El sueño del triplete es algo cada vez más concreto y el estado de forma de varios de sus futbolistas hace pensar que volver a ganar la Premier y obtener su primera Champions es posible.

Tal vez la única llamada de atención sea el bajo nivel que está mostrando Viktor Gyökeres, el sueco que llegaba como verdadero 'killer' y por ahora no ha logrado asentarse. Tanto por lesiones sufridas como por un rendimiento que, cuando le tocó ser titular, no convenció ni a propios ni a extraños, más allá de la confianza dada por Mikel Arteta, el entrenador.

Gyökeres se unió al Arsenal procedente del Sporting CP por una suma considerable (alrededor de 73.5 millones de euros) para ser el delantero centro que Arteta necesitaba. Se esperaba que fuera la pieza final para ganar la Premier League, asumiendo el dorsal 14, un número icónico en el club desde que, entre otros, lo usara Thierry Henry a fines del siglo XX e inicios de este XXI. A pesar de las críticas iniciales y su sequía goleadora, Arteta defendió a Gyökeres, elogiando su trabajo y su implicación en el juego.

Arteta sobre Gyökeres en rueda de prensa: "Al principio le costó un poco porque es una liga diferente, con exigencias diferentes, y no tenía precisión. Y ahora está volviendo a coger impulso. Los goles llegarán y vamos a estar muy contentos con él”.

Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Stuart MacFarlane/GettyImages

En algún momento, incluso le dijo que debía acostumbrarse a la presión de ser el delantero principal del Arsenal y que si no podía manejar los períodos sin marcar, no serviría para ese nivel, mostrando su fe en su fortaleza mental. Además, vale recordar que sufrió una lesión en el muslo a principios de noviembre, que lo mantuvo fuera de algunos partidos, aunque su recuperación fue positiva.

