Mikel Arteta se muestra frustrado por las lesiones de Declan Rice y Cristhian Mosquera

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, criticó el agitado calendario de su equipo al hablar sobre las lesiones sufridas por Declan Rice y Cristhian Mosquera en la victoria del miércoles sobre Brentford.

Una victoria rutinaria de 2-0 permitió a los Gunners alejarse cinco puntos en la cima de la clasificación de la Premier League, pero las celebraciones duraron poco ya que la realidad de las lesiones de Rice y Mosquera se hizo evidente.

Mosquera, quien ya sustituía a los lesionados Gabriel y William Saliba, no pudo completar los primeros 45 minutos, mientras que Rice se vio obligado a retirarse en la recta final de la segunda mitad. Ambos jugadores parecían haber sufrido lesiones musculares, que Arteta atribuyó a la implacable agenda del Arsenal .

“Ahora jugamos el miércoles por la noche y también tenemos que jugar el sábado por la mañana”, reflexionó Arteta. “Así que podemos jugar minutos, pero si nos dan un poco más de tiempo para recuperarnos y facilitar el bienestar de estos jugadores, sería genial”, disparó, visiblemente molesto.

Arsenal v Brentford - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

"Probablemente no sea solo una cosa, pero podemos ayudar a los jugadores y a todos, a la liga y a todos, a hacer lo que tenemos que hacer. Dennos otro día, especialmente a los equipos que juegan tanto en Europa. A todos en general, creo que podemos hacerlo porque nos beneficiaremos de ello. Nunca hemos tenido un calendario así en todos los niveles, no solo en la Premier League, sino también en todas las competiciones internacionales. Así que tenemos que intentarlo, por favor", sentenció.

"No es una discusión, creo que es sentido común", añadió. "Creo que no es que en algún momento esto se vuelva demasiado, y los jugadores no son máquinas. Pero tenemos que intentar hacerlo cuando podamos".

Rice se declara disponible para el Aston Villa

Arsenal v Brentford - Premier League | Nigel French/Allstar/GettyImages

Mikel Arteta confirmó que Rice sería enviado a realizar más estudios sobre su lesión y que el veredicto final se conocerá en las próximas horas.

Sin embargo, el propio centrocampista intentó disipar cualquier inquietud inmediatamente después del partido. En una entrevista con Sky Sports News, Rice insistió en que estaba "bien" y que estaría en condiciones para enfrentarse al Aston Villa el sábado.

En cuanto a Mosquera, Arteta no ofreció más detalles sobre la lesión del defensa. Desde la grada, se podía ver a Saliba meneando la cabeza con incredulidad mientras el fichaje de verano abandonaba el campo para convertirse en el tercer central en la baja.

Afortunadamente para el Arsenal, Arteta confirmó recientemente que Saliba estaba a solo "días" de regresar, y el encuentro del sábado contra el Villa podría ser un objetivo oportuno. Gabriel, por su parte, sigue a "semanas" de su regreso.

