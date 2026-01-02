Mikel Arteta sobre los posibles refuerzos para el Arsenal: "Estamos abiertos a todas las opciones"

Mikel Arteta y el Arsenal no podían comenzar de mejor manera el 2026. El conjunto gunner logró una importante victoria 4-1 sobre el Aston Villa, que combinado con el empate del Manchester City, le permitió al equipo de Londres sacarle 4 puntos de ventaja al cuadro de Pep Guardiola en la Premier League.

Se había hablado de que el Arsenal iba a ser un equipo que se iba a mover en este mercado de invierno, buscando jugadores para hacer un poco más profunda la plantilla del entrenador español. Sin embargo, parece que la decisión de la directiva ha sido mantener el mismo núcleo de futbolistas.

“Estamos abiertos a todas las opciones (cesión o permanencia). Obviamente, podemos encontrar una solución a corto, medio o largo plazo", explicó Arteta, según el periodista Fabrizio Romano. "Siempre es mucho mejor porque te da estabilidad. Pero veamos qué pasa".

🚨 Mikel Arteta on January deals: “We’re open to every option [loan or permanent deals]. Obviously, we can find a solution that is short, medium, or long”.



En los primeros días de este 2026, se hizo eco de una noticia que vinculaba a Arda Guler con el conjunto de Londres. No obstante, todavía no hay indicios de que esa transacción se vaya a dar.

También han mostrado interés en jugadores como Rubén Neves o Joao Cancelo, portugueses que militan en Arabia Saudita y que están buscando regresar a ligas más competitivas, para poder llegar en una mejor versión a la Copa del Mundo de 2026.

Kenan Yildiz, de la Juventus, es otro jugador que ha sonado en el radar del Arsenal. Hasta ahora ninguno ha sido descartado, pero tampoco confirmado por el club.

Lo cierto es que Arteta y el Arsenal se deben enfocar en conseguir resultados positivos con el plantel que tienen. El próximo reto es medirse con el Bournemouth este sábado, partido en el que se hace necesaria una victoria para mantener la diferencia con el Manchester City.

