Sports Illustrated Fútbol

Milan vs Fiorentina: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los Rossoneri buscan volver a la victoria para no perder la punta ante una Viola en crisis dentro de la Serie A
Carlos García|
AC Milan v Fiorentina - Serie A
AC Milan v Fiorentina - Serie A | Francesco Scaccianoce/GettyImages

La Serie A regresa tras la pausa por selecciones con un partido de realidades opuestas en la Jornada 7. El Milán de Massimiliano Allegri recibirá en San Siro a una Fiorentina que necesita sumar con urgencia para salir de la parte baja de la tabla.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Milán vs Fiorentina?

  • Ciudad: Milán, Italia
  • Fecha: domingo 19 de octubre
  • Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
  • Estadio: San Siro
Juventus FC v AC Milan - Serie A
Juventus FC v AC Milan - Serie A | Stefano Guidi/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Milán vs Fiorentina en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

Fox Deportes

Paramount+, Amazon Prime

México

ESPN

Disney+

España

DAZN, Amazon Prime

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Milán

Rival

Resultado

Competición

Juventus

0-0 E

Serie A

Napoli

2-1 V

Serie A

Lecce

3-0 V

Copa Italia

Udinese

3-0 V

Serie A

Bolonia

1-0 V

Serie A

Últimos cinco partidos de la Fiorentina

Rival

Resultado

Competición

Roma

1-2 D

Serie A

Sigma Olomouc

2-0 V

Conference League

Pisa

0-0 D

Serie A

Como

1-2 D

Serie A

Napoli

1-3 D

Serie A

Moise Kean
ACF Fiorentina v AS Roma - Serie A | Gabriele Maltinti/GettyImages

Últimas noticias del Milán

El conjunto Rossonero se fue a la pausa de selecciones con un sabor agridulce. Si bien el empate 0-0 en su visita a la Juventus cortó una racha de cinco victorias consecutivas, el equipo se mantiene en la tercera posición de la tabla con 13 puntos, a solo dos de los líderes.

El equipo de Allegri buscará hacerse fuerte en casa para retomar la senda del triunfo y seguir peleando por la cima del Calcio.

Últimas noticias de la Fiorentina

El equipo Viola, dirigido por Stefano Pioli, atraviesa una profunda crisis de resultados en la liga. Antes del parón, sufrieron una derrota en casa por 1-2 ante la Roma, lo que los hundió en la decimoséptima posición con solo 3 puntos, producto de tres empates y tres derrotas.

La necesidad de sumar es máxima para escapar de la zona de descenso.

Juventus FC v AC Milan - Serie A
Juventus FC v AC Milan - Serie A | Stefano Guidi/GettyImages

Posibles alineaciones

Milan

  • Portero: Mike Maignan
  • Defensas: Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović
  • Centrocampistas: Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modrić, Adrien Rabiot, Davide Bartesaghi
  • Delanteros: Santiago Giménez y Christian Pulisic.

Fiorentina

  • Portero: David de Gea
  • Defensas: Luca Ranieri, Pablo Marí, Marin Pongračić
  • Centrocampistas: Robin Gosens, Hans Nicolussi Caviglia, Rolando Mandragora, Dodô
  • Mediapuntas: Albert Guðmundsson, Jacopo Fazzini
  • Delantero: Moise Kean.

Pronóstico SI

La diferencia de momentos es abismal. Milan es un equipo sólido, que compite en la parte alta y juega en casa, mientras que la Fiorentina no ha podido ganar en la liga y muestra muchas debilidades defensivas. Se espera un dominio del conjunto local.

Milan 2-0 Fiorentina

Published | Modified
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

Home/Futbol