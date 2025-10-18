Milan vs Fiorentina: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Serie A regresa tras la pausa por selecciones con un partido de realidades opuestas en la Jornada 7. El Milán de Massimiliano Allegri recibirá en San Siro a una Fiorentina que necesita sumar con urgencia para salir de la parte baja de la tabla.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Milán vs Fiorentina?

Ciudad : Milán, Italia

: Milán, Italia Fecha : domingo 19 de octubre

: domingo 19 de octubre Horario : 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)

: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España) Estadio: San Siro

Juventus FC v AC Milan - Serie A | Stefano Guidi/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Milán vs Fiorentina en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Fox Deportes Paramount+, Amazon Prime México ESPN Disney+ España DAZN, Amazon Prime Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Milán

Rival Resultado Competición Juventus 0-0 E Serie A Napoli 2-1 V Serie A Lecce 3-0 V Copa Italia Udinese 3-0 V Serie A Bolonia 1-0 V Serie A

Últimos cinco partidos de la Fiorentina

Rival Resultado Competición Roma 1-2 D Serie A Sigma Olomouc 2-0 V Conference League Pisa 0-0 D Serie A Como 1-2 D Serie A Napoli 1-3 D Serie A

ACF Fiorentina v AS Roma - Serie A | Gabriele Maltinti/GettyImages

Últimas noticias del Milán

El conjunto Rossonero se fue a la pausa de selecciones con un sabor agridulce. Si bien el empate 0-0 en su visita a la Juventus cortó una racha de cinco victorias consecutivas, el equipo se mantiene en la tercera posición de la tabla con 13 puntos, a solo dos de los líderes.

El equipo de Allegri buscará hacerse fuerte en casa para retomar la senda del triunfo y seguir peleando por la cima del Calcio.

Últimas noticias de la Fiorentina

El equipo Viola, dirigido por Stefano Pioli, atraviesa una profunda crisis de resultados en la liga. Antes del parón, sufrieron una derrota en casa por 1-2 ante la Roma, lo que los hundió en la decimoséptima posición con solo 3 puntos, producto de tres empates y tres derrotas.

La necesidad de sumar es máxima para escapar de la zona de descenso.

Juventus FC v AC Milan - Serie A | Stefano Guidi/GettyImages

Posibles alineaciones

Milan

Portero : Mike Maignan

: Mike Maignan Defensas : Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović

: Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović Centrocampistas : Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modrić, Adrien Rabiot, Davide Bartesaghi

: Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modrić, Adrien Rabiot, Davide Bartesaghi Delanteros: Santiago Giménez y Christian Pulisic.

Fiorentina

Portero : David de Gea

: David de Gea Defensas : Luca Ranieri, Pablo Marí, Marin Pongračić

: Luca Ranieri, Pablo Marí, Marin Pongračić Centrocampistas : Robin Gosens, Hans Nicolussi Caviglia, Rolando Mandragora, Dodô

: Robin Gosens, Hans Nicolussi Caviglia, Rolando Mandragora, Dodô Mediapuntas : Albert Guðmundsson, Jacopo Fazzini

: Albert Guðmundsson, Jacopo Fazzini Delantero: Moise Kean.

Pronóstico SI

La diferencia de momentos es abismal. Milan es un equipo sólido, que compite en la parte alta y juega en casa, mientras que la Fiorentina no ha podido ganar en la liga y muestra muchas debilidades defensivas. Se espera un dominio del conjunto local.

Milan 2-0 Fiorentina