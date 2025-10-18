Milan vs Fiorentina: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Serie A regresa tras la pausa por selecciones con un partido de realidades opuestas en la Jornada 7. El Milán de Massimiliano Allegri recibirá en San Siro a una Fiorentina que necesita sumar con urgencia para salir de la parte baja de la tabla.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Milán vs Fiorentina?
- Ciudad: Milán, Italia
- Fecha: domingo 19 de octubre
- Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 12:45 horas (México), 20:45 horas (España)
- Estadio: San Siro
¿Cómo se podrá ver el Milán vs Fiorentina en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Fox Deportes
Paramount+, Amazon Prime
México
ESPN
Disney+
España
DAZN, Amazon Prime
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Milán
Rival
Resultado
Competición
Juventus
0-0 E
Serie A
Napoli
2-1 V
Serie A
Lecce
3-0 V
Copa Italia
Udinese
3-0 V
Serie A
Bolonia
1-0 V
Serie A
Últimos cinco partidos de la Fiorentina
Rival
Resultado
Competición
Roma
1-2 D
Serie A
Sigma Olomouc
2-0 V
Conference League
Pisa
0-0 D
Serie A
Como
1-2 D
Serie A
Napoli
1-3 D
Serie A
Últimas noticias del Milán
El conjunto Rossonero se fue a la pausa de selecciones con un sabor agridulce. Si bien el empate 0-0 en su visita a la Juventus cortó una racha de cinco victorias consecutivas, el equipo se mantiene en la tercera posición de la tabla con 13 puntos, a solo dos de los líderes.
El equipo de Allegri buscará hacerse fuerte en casa para retomar la senda del triunfo y seguir peleando por la cima del Calcio.
Últimas noticias de la Fiorentina
El equipo Viola, dirigido por Stefano Pioli, atraviesa una profunda crisis de resultados en la liga. Antes del parón, sufrieron una derrota en casa por 1-2 ante la Roma, lo que los hundió en la decimoséptima posición con solo 3 puntos, producto de tres empates y tres derrotas.
La necesidad de sumar es máxima para escapar de la zona de descenso.
Posibles alineaciones
Milan
- Portero: Mike Maignan
- Defensas: Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović
- Centrocampistas: Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modrić, Adrien Rabiot, Davide Bartesaghi
- Delanteros: Santiago Giménez y Christian Pulisic.
Fiorentina
- Portero: David de Gea
- Defensas: Luca Ranieri, Pablo Marí, Marin Pongračić
- Centrocampistas: Robin Gosens, Hans Nicolussi Caviglia, Rolando Mandragora, Dodô
- Mediapuntas: Albert Guðmundsson, Jacopo Fazzini
- Delantero: Moise Kean.
Pronóstico SI
La diferencia de momentos es abismal. Milan es un equipo sólido, que compite en la parte alta y juega en casa, mientras que la Fiorentina no ha podido ganar en la liga y muestra muchas debilidades defensivas. Se espera un dominio del conjunto local.
Milan 2-0 Fiorentina
