Militão se rompe y estará al menos tres meses y medio de baja con el Real Madrid

Las malas noticias se han confirmado con Éder Militão. El defensa del Real Madrid se lesionó en el último partido de LaLiga ante el Celta de Vigo, en una carrera sintió un pinchazo en la pierna izquierda y tuvo que abandonar el terreno de juego ayudado por los médicos.

Esta mañana se le han realizado las correspondientes pruebas médicas para determinar el alcance exacto de la lesión: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Pendiente de evolución", informaron desde los servicios médicos del club.

Parte médico de Militão. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 8, 2025

A pesar que desde el club no se ha confirmado el tiempo exacto de baja, Militão podría estar entre tres y medio y cuatro meses de baja. Sin duda se trata de un duro golpe para Xabi Alonso, que ve cómo se le acumulan las lesiones en la zona defensiva del equipo, y para el propio jugador que viene de un largo periodo de inactividad también por una lesión.

El pasado mes de noviembre el jugador sufrió unos problemas musculares que le obligaron a perderse dos partidos, reapareciendo en el partido frente al Girona. Y anteriormente habia sufrido una rotura en el ligamenti cruzado que le obligó a perderse parte de la temproada anterior y el Mundial de Clubes del pasado verano.

En lo que llevamos de temporada, Militão ha disputado un total de 16 partidos con el Real Madrid: 13 en LaLiga y los tres restantes en la Champions League.

De esta forma, el defensor brasileño se une a la lista de bajas que sufre el conjunto blanco siendo el sexto defensa en caer tras las lesiones de David Alaba, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y Dean Huijsen.

