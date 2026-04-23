Militão y Güler se pierden lo que resta de temporada con el Real Madrid por lesión

El final de temporada del Real Madrid está siendo duro. El conjunto blanco ya no tiene opciones de pelear por ningún título y el único aliciente que le queda es ganar el Clásico frente al Barcelona en el Camp Nou. Y además, las malas noticias en forma de lesión siguen llegando.

El martes en el partido frente al Alavés cayeron lesionados Éder Militão y Arda Güler. Tras someterse a las correspondientes pruebas médicas, el pronóstico ha sido peor de lo que se esperaba en un principio y ambos jugadores se perderán lo que resta de temporada con el conjunto blanco.

En el caso de Militão, el central pidió el cambio en el partido frente al Alavés y pudo abandonar el campo por su propio pie.

Parte médico de Militão. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 23, 2026

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Pendiente de evolución”, informó el club.

No obstante, el diario AS señala que el brasileño deberá someterse a una resonancia para determinar si existe rotura o no.

Arda Güler sintió unas molestias físicas en la última sesión de entrenamiento, por lo que también fue explorado por los servicios médicos del club.

Parte médico de Güler. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 23, 2026

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Arda Güler por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución”.

Objetivo, llegar al Mundial 2026

Aunque desde el Madrid no se ha especificado el tiempo de recuperación, se espera que el turco esté entre 3 y 4 semanas de baja, por lo que es probable que ya no vuelva a jugar lo que resta de temporada con el club. Recordemos que la temporada para el Madrid concluye el 24 de mayo frente al Athletic Club en el Bernabéu.

El caso de Militão preocupa más y están a la espera de confirmar si hay rotura o no, lo que podría poner en peligro su participación en el Mundial con Brasil.

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