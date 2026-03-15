Milito habla sobre el futuro de la ‘Hormiga’ González: “Yo quiero que se quede con nosotros”

La joya ofensiva del Club Deportivo Guadalajara, Armando González, se mantiene encendido y sigue dejando grandes impresiones por su buen desempeño y olfato goleador.

Este fin de semana en la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX volvió a marcar un doblete en el triunfo 3-0 del conjunto tapatío sobre el Club Santos Laguna y esto mantiene con muy buenas sensaciones al estratega argentino Gabriel Milito, quien considera que el joven rompe redes está listo para jugar en el fútbol europeo, sin embargo, no tiene deseos de prescindir de sus servicios en el corto plazo.

Cabe recordar que, en el mercado anterior el CSKA Moscú de Rusia estuvo dispuesto a ficharlo, pero el jugador, su entorno y el club, coincidieron en que no era el momento y quizá más adelante llegué una mejor oferta y de un mejor club y/o liga.

🇫🇷 ¡GANARON LAS CHIVAS! 🇫🇷



Con buen futbol, doblete de 'Hormiga' y un golazo de @RichyMarin19, los 3 puntos se quedan en casa 🔴⚪️#MuchoChivas 🐐 pic.twitter.com/FcSujgZbNA — CHIVAS (@Chivas) March 15, 2026

González sigue progresando antes de ir a Europa

Gabriel Milito en Conferencia de Prensa | Chivas vs Santos | Jornada 11 Clausura 2026 https://t.co/Z0D5VlLTeN — CHIVAS (@Chivas) March 15, 2026

Siento que va evolucionando, es un jugador muy joven, que no se conforma con lo que viene realizando. Eso para el progreso de un futbolista es fundamental, tener esa humildad que es tan necesaria para poder dominar al ego, no que el ego te domine. Cuando pierdes de vista esas cosas y cambias ese comportamiento, ya te crees que… sobre todo que se le menciona mucho, se le destaca mucho públicamente, la gente está muy contenta con él. Ahí, calma. Nunca hay que levantar ni un centímetro los pies del piso Gabriel Milito.

“Hormiga eso lo tiene claro, viene de una familia con su padre futbolista, que seguramente se lo debe explicar muy bien. Nosotros también lo intentamos ayudar. Pero sobre todas las cosas, la mentalidad le pertenece a él. Y el tiene una mentalidad y una humildad de querer cada día más, que hace que sostenga este nivel goleador y también desde el juego. Que tenga la humildad para querer mejorar aspectos que debe mejorar. Yo estoy muy contento con sus goles, pero también con su evolución desde el juego”, agregó.

“Ese progreso me gusta que lo vaya teniendo para ser un jugador más completo, no solamente un jugador que marque goles, sino que pueda participar del juego y que lo haga bien. Lo está haciendo realmente muy bien. Con respecto si puede ir a Europa, por supuesto que tiene las condiciones. Claro… pero yo quiero que se quede con nosotros. No tengo ningún apuro de que se nos vaya. Espero que él tampoco. Ya veremos”, finalizó.

Milito desea que la 'Hormiga' vaya al Mundial

Armando González es un fuerte candidato a ir al Mundial | Agustin Cuevas/GettyImages

“Con relación a la Hormiga, sigue marcando goles, que el equipo necesita de sus goles. Está en en un muy buen momento, no solamente este torneo, sino ya lo viene demostrando desde el torneo anterior. Después, ojalá que pueda vivir la experiencia de jugar un Mundial, pero yo ahí no puedo dar mucha opinión, porque hay un entrenador que toma la decisión de quiénes van a participar en el Mundial. Yo ahí no puedo dar mi opinión. Sí estoy contento con lo que nos da a nosotros. Nos da goles y además de darnos goles, ha mejorado en este último tiempo en ese juego de espaldas que sentíamos que debía hacerlo mejor y podía hacerlo mejor. Hoy retiene mejor la pelota, nos da continuidad a nuestros ataques”, apuntó.