MLS Cup 2025: cómo se verían los playoffs de la MLS al día de hoy

La Temporada 2025 de la Major League Soccer está llegando a su fin, y la Jornada 38 comenzó a brindar algo de claridad sobre cómo podrían lucir los playoffs de la MLS Cup de este año.

Philadelphia Union tomó las riendas de su destino en la carrera por el Supporters' Shield con una victoria por 6-0 sobre DC United, y la derrota de los New York Red Bulls ante el New York City FC probablemente condenó sus esperanzas de extender su racha de playoffs a 16 temporadas consecutivas.

En general, los resultados permitieron que cinco equipos más consiguieran lugares en la postemporada a través de la última ronda de actividad, logrando 13 de los 18 lugares asegurados de cara a las últimas tres semanas de la temporada.

Si bien algunos equipos tienen partidos pendientes y calendarios condensados ​​antes del Decision Day el 18 de octubre, así se vería la primera ronda de la serie al mejor de tres para comenzar los playoffs de la MLS Cup si comenzara hoy.

Los playoffs de la MLS Cup: Conferencia Este

Milan Iloski y Philadelphia Union están cerca de ganar la Supporters' Shield 2025 | Mitchell Leff/GettyImages

(1) * Philadelphia Union vs. Ganador del comodín

(2) * FC Cincinnati contra (7) * Orlando City

(3) * Inter Miami vs. (6) * Nashville SC

(4) * Charlotte FC vs. (5) * NYC FC

Partido de comodines de la Conferencia Este: (8) * Chicago Fire vs. (9) * Columbus Crew

*Playoffs asegurados

Los Red Bulls quedaron a ocho puntos del Columbus Crew y estos últimos se quedaron con el último puesto en los playoffs.

Los playoffs de la MLS Cup: Conferencia Oeste

Anders Dreyer es contendiente al MVP de la MLS con San Diego | Shaun Clark/GettyImages

(1) * San Diego FC vs. Ganador del comodín

(2) * Vancouver Whitecaps contra (7) Portland Timbers

(3) * Minnesota United vs. (6) Austin FC

(4) * LAFC contra (5) * Seattle Sounders

Partido de comodines de la Conferencia Oeste: (8) FC Dallas vs. (9) Real Salt Lake

*Playoffs asegurados

El Colorado Rapdis, el San José Earhquakes y el Houston Dynamo esperan dar un paso de último minuto para clasificar a los playoffs, con sólo uno, dos y cinco puntos de diferencia entre el octavo sitio. Podría haber una gran reestructuración en los últimos partidos de la temporada, alterando las posibles rutas hacia la MLS Cup para los equipos de la Conferencia Oeste.

Tanto Dallas como Salt Lake tienen un partido pendiente contra Colorado y San Jose, lo que hace que la mitad oeste de la MLS sea difícil de predecir.

¿Cuándo son los playoffs de la MLS Cup 2025?

Lionel Messi quiere llevar al Inter Miami a ganar su primera MLS Cup tras quedar corto en 2024 | Michael Chisholm/GettyImages

Los playoffs de la MLS Cup 2025 comienzan con los partidos de comodín el 22 de octubre, antes de la serie de primera ronda al mejor de tres que se desarrollará del 24 de octubre al 9 de noviembre.

Los equipos que avancen se enfrentarán a la ventana internacional de noviembre, antes de los juegos de semifinales de conferencia de eliminación simple el 22 o el 23 de noviembre.

Las finales de la Conferencia Este y la Conferencia Oeste se llevarán a cabo el 29 o el 30 de noviembre, y los equipos apuntarán a levantar la MLS Cup el 6 de diciembre.