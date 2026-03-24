Mohamed Salah dejará al Liverpool al final de la temporada

Después de varios meses de especulación y reportes, está confirmado que Mohamed Salah saldrá del Liverpool al final la temporada 2025-26.

Acorde a información de Fabrizio Romano, la estrella del club inglés ha decidido dar un paso al costado y buscar nuevos horizontes. Posteriormente, el mismo futbolista lo confirmó en sus redes sociales.

🚨💣 BREAKING: Mo Salah has decided to LEAVE LIVERPOOL in June, at the end of the current season. pic.twitter.com/iWI30z2SHP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 24, 2026

Salah es el tercer máximo goleador del Liverpool en la historia con 255 dianas. Ha ganado prácticamente todo con el equipo y se le considera una leyenda. Sin embargo, la última campaña ha estado llena de altibajos y con su lesión en el muslo, las cosas se complicaron aún más.

Ahora, el extremo por derecha tendrá que buscar equipo, pero no lo hará, al menos por ahora, como agente libre. Su última extensión de contrato fue en el 2025 y tiene validez hasta el 2027. Por lo tanto, tendrá que ser vendido.

Ganamos los trofeos más importantes. Luchamos juntos en los momentos más difíciles de nuestras vidas.



Quiero agradecer a todos los que formaron parte de este club durante mi tiempo aquí, especialmente a mis compañeros, tanto actuales como antiguos, y a la afición. No tengo palabras suficientes: el apoyo que me brindaron, en el mejor momento de mi carrera, y su presencia en los momentos más difíciles es algo que jamás olvidaré y que siempre llevaré conmigo. Mohamed Salah

Según Transfermarkt, su carta tiene un valor de 30 millones de euros. Además, hubo rumores en el pasado de ofertas del fútbol saudí, por lo que ahora, podrán tomar mayor intensidad.

Mientras tanto, el Liverpool tendrá que buscar opciones para cubrir la baja de su estrella. Hay varios reportes que indican que el futbolista que gusta en la directiva es Michael Olise, del Bayern Múnich.