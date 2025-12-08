Mohamed Salah es buscado en la MLS y el Inter Miami es uno de los posibles destinos

Existe un gran interés en Mohamed Salah, procedente de la Major League Soccer (MLS), después de que el futuro del egipcio en el Liverpool se viera en entredicho, según revela un informe.

Las sorprendentes declaraciones de Salah, que afirma haber sido “defraudado” por la organización del Liverpool -la cual podría conspirar para obligarlo a abandonar el club-, han generado, como era previsible, una gran incertidumbre sobre el futuro en Anfield del tercer máximo goleador de la historia del club.

El par de clubes de la Saudi Oro League, Al Hilal y Al Ittihad, fueron nombrados recientemente como favoritos en la carrera para fichar a Salah, pero según The Athletic, el interés rival de la MLS es igualmente fuerte.

Si Salah, quien tiene contrato con el Liverpool hasta 2027, decide salir del club, varios equipos de la MLS buscarán convencer al jugador de 33 años de edad para que se convierta en la nueva superestrella que lleve su talento a Estados Unidos.

Dado su estatus como uno de los jugadores con mayores ingresos del mundo y una superestrella indiscutible, solo unos pocos equipos de la MLS pueden siquiera soñar con fichar a Salah.

El Inter de Miami tiene otros planes para la última plaza de Jugador Franquicia

El Inter de Miami ha sido especulativamente vinculado con Salah | Elsa/GettyImages

Como era de esperar, la atención mundial se centra rápidamente en el Inter de Miami. Los campeones de la Copa MLS buscan reforzarse tras su reciente triunfo sobre los Vancouver Whitecaps, tras el cual Sergio Busquets y Jordi Alba se retiraron.

Lionel Messi es el Jugador Franquicia (JF) principal y una de las dos vacantes es para Rodrigo De Paul, lo que significa que Miami aún tiene una plaza que podría ofrecerse a Salah. Sin embargo, los reportes afirman que Miami tiene otros planes y no se espera que intente fichar al egipcio.

En cambio, el Chicago Fire se considera un candidato plausible. El equipo intentó fichar a Salah en abril, antes de que firmara su contrato actual con el Liverpool, y es probable que lo vuelva a intentar en su búsqueda de una superestrella mundial; Bastian Schweinsteiger ya estuvo allí. Tanto Kevin De Bruyne como Neymar han recibido ofertas recientemente, pero han optado por llevar su talento a otro equipo.

Una opción interesante a tener en cuenta es el San Diego FC, equipo de expansión en 2025 y propiedad del ambicioso multimillonario británico-egipcio Mohamed Mansour.

Mansour ha prometido hacer todo lo posible para apoyar al club y, tras terminar primero en la Conferencia Oeste en 2025 —por delante del eventual subcampeón de la Copa MLS, Vancouver—, podría percibir que Salah es la oportunidad para llevar a San Diego a otro nivel.

