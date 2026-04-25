El partido entre el Liverpool y el Crystal Palace por la fecha 34 de la Premier League podría haber sido el último de Mohamed Salah con la camiseta de los Reds en Anfield. El delantero tuvo que pedir el cambio por una molestia en la parte posterior del muslo izquierdo y dejó el campo a la hora de juego, en medio de una ovación del público.

Salah sintió el problema pocos minutos después del inicio del segundo tiempo, en una acción en la que intentó jugar la pelota y frenó de inmediato. Después de ser atendido por el cuerpo médico, fue reemplazado por Jeremie Frimpong. Antes de retirarse, el egipcio aplaudió a los cuatro costados del estadio, lo que alimentó la posibilidad de una despedida anticipada.

Have we seen the last of Mohamed Salah in a Liverpool shirt?



The Egyptian had to be substituted after picking up a hamstring injury during his side's match against Crystal Palace. pic.twitter.com/X5YGjVtgwz — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 25, 2026

El atacante de 33 años ya había comunicado que dejará el club al final de la temporada, luego de alcanzar un acuerdo para finalizar su contrato de forma anticipada. Por eso, la lesión genera preocupación en torno a si podrá volver a jugar antes del cierre del campeonato.

En la transmisión televisiva, el ex futbolista Tim Sherwood expresó su inquietud por la situación."Es preocupante. Puede ser el final de Salah en el Liverpool. Si se va por una lesión en el isquiotibial, no tiene buena pinta", dijo. En la misma línea, también planteó que un problema de este tipo podría dejarlo fuera de los últimos compromisos del equipo.

Steven Gerrard, ídolo del club, también se refirió a lo ocurrido. "Esperemos que no sea el caso. Hasta que no se haga una resonancia no se sabe el alcance. Si fuera su último partido, sería muy triste para todos en los Reds", expresó.

Al equipo dirigido por Arne Slot le quedan cuatro encuentros por disputar. Una visita al Manchester United aparece como próxima parada, seguida por dos partidos en Anfield frente al Chelsea y al Brentford. En ese último compromiso, el club tenía previsto rendirle homenaje a Salah.

La evolución de la lesión será determinante. Si se confirma una afección de gravedad, el delantero podría haber jugado su último partido en Anfield sin despedida dentro del campo.

Slot sobre la lesión de Salah

Al final del encuentro, el técnico del Liverpool habló sobre la situación de Mohamed Salah. Slot declaró que todavía no se conoce con certeza la gravedad de la lesión del delantero egipcio.

Otra victoria y otra lesión. Es la historia de nuestra temporada (...) Es demasiado pronto para decirlo, pero todos conocemos a Mo y lo difícil que es para él abandonar el campo. Que Mo abandone el campo dice mucho, pero tenemos que esperar y ver la gravedad de la lesión Arne Slot