Mohamed Salah manda fuerte mensaje al Liverpool: “Debemos recuperar nuestra identidad”

El Liverpool no tuvo una gran temporada. Los Reds no levantaron ningún título en la campaña 2025/2026 y podrían quedarse sin jugar la Champions League en el siguiente curso. Este fin de semana, el cuadro dirigido por Arne Slot cayó ante el Aston Villa por marcador de 4-2 y cayó al quinto puesto de la tabla general de la Premier League.

Si el Bournemouth cierra con dos victorias y los Reds caen ante el Brentford en la última jornada del futbol inglés, caerían a la sexta posición de la tabla y tendrían que jugar la Europa League.

En este contexto, Mohamed Salah, quien saldrá de la institución al final de la temporada, mandó un fuerte mensaje para el club a través de sus redes sociales. El delantero egipcio afirmó que el Liverpool es un equipo que "significa mucho para mí y para mi familia" y que quiere que recuperen su identidad ante la desastrosa temporada.

'Mo' Salah indicó que quiere que los Reds vuelvan a ser ese equipo con un "ataque heavy metal" que les caracterizó durante la etapa de Jürgen Klopp al frente de la institución.

Ver cómo nos desmoronamos ante otra derrota más esta temporada fue muy doloroso y no es lo que nuestros aficionados merecen. Quiero ver al Liverpool volver a ser ese equipo de ataque de heavy metal al que los rivales temen, y volver a ser un equipo que gana trofeos. Ese es el fútbol que yo sé jugar y esa es la identidad que necesita ser recuperada y mantenida para siempre. No puede ser negociable, y cada persona que se una a este club debe adaptarse a ella Mohamed Salah

I have witnessed this club go from doubters to believers, and from believers to champions. It took hard work and I always did everything I could to help the club get there. Nothing makes me prouder than that.



Us crumbling to yet another defeat this season was very painful and… pic.twitter.com/xsnD14QLTQ — Mohamed Salah (@MoSalah) May 16, 2026

Salah lanzó indirectas contra sus compañeros y el mismo Arne Slot, y señaló que el papel que el Liverpool hizo en la temporada 2025/2026 es impropio de un equipo de su magnitud.

El extremo egipcio se comprometió a que los Reds se clasificarán a la Champions League para la próxima campaña e indicó que "es lo mínimo" que pueden hacer.

Ganar algunos partidos de vez en cuando no es de lo que debería tratarse el Liverpool. Todos los equipos ganan partidos. El Liverpool siempre será un club que significa muchísimo para mí y para mi familia. Quiero verlo triunfar mucho tiempo después de que yo haya partido. Como siempre he dicho, clasificar a la Champions League de la próxima temporada es lo mínimo indispensable y haré todo lo posible para que eso suceda Mohamed Salah

Aston Villa v Liverpool - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

A lo largo de la campaña, Salah tuvo varios roces con la directiva y el técnico del Liverpool. El delantero disputaría su último partido como jugador de los Reds el próximo domingo 24 de mayo cuando reciban al Brentford en Anfield.