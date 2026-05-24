Mohamed Salah rompe récord histórico en su despedida del Liverpool

Mohamed Salah se despidió del Liverpool este domingo 24 de mayo. El legendario extremo egipcio disputó su último partido con los Reds en la jornada 38 de la Premier League ante el Brentford en Anfield. El cuadro local empató a un gol con The Bees y consiguió su clasificación a la Champions League para la próxima temporada.

Salah arrancó el encuentro como titular y salió de cambio al minuto 73, cuando fue sustituido por Jeremie Frimpong. El futbolista egipicio fue ovacionado por la afición de los Reds.

El jugador llegó a mediados de 2017, procedente de la Roma, y grabó su nombre con letras de oro en la historia del Liverpool. Con esta escuadra disputó un total de 442 partidos, anotó 257 goles y dio 123 pases para gol, además ganó ocho títulos, incluyendo dos títulos de Premier League y una Champions League.

The end of an incredible journey with the Reds 👏❤️ pic.twitter.com/uVUFMshVk3 — Liverpool FC (@LFC) May 24, 2026

Este fin de semana, Salah, fiel a su costumbre, rompió un último récord vistiendo la playera de los Reds. El delantero de 33 años registró un último pase para gol y superó al legendario Steven Gerrard como asistidor en la historia del Liverpool en la Premier League.

Con su asistencia de hoy para el gol de Curtis Jones, Salah llegó a un total de 93 asistencias con los Reds en la liga inglesa.

Another @LFC record for Mohamed Salah. 🇪🇬👑



In his final match at Anfield he overtakes Steven Gerrard's Premier League assists total! pic.twitter.com/dRQfCCr2V3 — Premier League (@premierleague) May 24, 2026

El Liverpool rinde homenaje a Salah y Andy Robertson

Después del partido ante el Brentford, el Liverpool homenajeó a Mohamed Salah y a Andy Robertson, quien también dejará al equipo. Ambos jugadores salieron al terreno de juego y fueron ovacionados por su afición, mientras sus compañeros les realizaban un pasillo.

Our 2025/26 campaign comes to an end on an emotional day at Anfield ❤️ #LIVBRE pic.twitter.com/lha944KKRp — Liverpool FC (@LFC) May 24, 2026

Mientras los seguidores del Liverpool entonaban efusivamente su himno "You'll never walk alone", el jugador egipcio rompió en llanto.

Liverpool v Brentford - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Hasta el momento se desconoce cuál será el próximo destino de Mohamed Salah. Durante las últimas semanas se ha rumoreado la posibilidad de que el extremo termine recalando en la liga de Arabia Saudita o la Major League Soccer (MLS), aunque también hay varios equipos europeos interesados en sus servicios.