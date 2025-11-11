Moldavia vs Italia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 9 del Grupo I de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, que se celebrará este 13 de noviembre, nos traerá uno de los partidos más dispares del sector. Las selecciones de Moldavia y de Italia se enfrntarán en un duelo que podría servirles a los ahora visitantes para meterse a la justa mundialista.
La disparidad es tal, que los dirigidos por Genaro Gatusso llegan a este duelo en segundo puesto con 15 unidades, mismas que provienen de cinco triunfos y un descalabro, mientras que los locales apenas suman una unidad después de haber empatado contra Estonia en la pasada fecha.
Este encuentro tiene un historial bastante corto, estas naciones solo se han visto las caras en dos ocasiones, la primera en un partido amistoso que se celebró el 7 de octubre del 2020 y ahí los azzuris ganaron seis goles por cero y en la segunda ocasión, ya en esta eliminatoria, ganaron dos por cero.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Moldavia vs Italia?
Ciudad: Chisinau, Moldavia
Fecha: jueves 13 de noviembre
Horario: 15:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
Estadio: Stadionul Zimbru
¿Cómo se podrá ver el Moldavia vs Italia en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
fubo Networks
fuboTV y tubi
México
Sky Sports
Sky+
España
Sin transmisión por TV
uefa.TV
Últimos cinco partidos de Moldavia
Rival
Resultado
Competición
Estonia
1-1 E
Eliminatorias UEFA
Rumanía
2-1 D
Amistoso
Noruega
11-1 D
Eliminatorias UEFA
Israel
0-4 D
Eliminatorias UEFA
Italia
2-0 D
Eliminatorias UEFA
Últimos cinco partidos de Italia
Rival
Resultado
Competición
Israel
3-0 V
Eliminatorias UEFA
Estonia
1-3 V
Eliminatorias UEFA
Israel
4-5 V
Eliminatorias UEFA
Estonia
5-0 V
Eliminatorias UEFA
Moldavia
2-0 V
Eliminatoria UEFA
Últimas noticias de Moldavia
A falta de la disputa de dos partidos, el de Italia y otro contra Israel, los moldavos tienen un récord negativo de goles, al haberles encajado 22 dianas, resaltando un once contra uno que les propinó Noruega en la Jornada 6 de las eliminatorias de la UEFA.
Últimas noticias de Italia
Tras dos mundiales sin tener presencia, como lo fueron Rusia 2018 y Qatar 2022, los italianos quieren asegurar un lugar en la justa mundialista que se llevará a cabo el próximo año. La azzurra se ha quedado sin margen de error y no puede fallar en Moldavia para llegar con opciones a la última jornada.
Posibles alineaciones
Moldavia
Portero: Andriy Kozhukhar
Defensas: Danila Farov, Artur Craciun, Vladyslav Baboglo, Mihail Gherasimencov, Oleg Reabciuk
Centrocampistas: Mihail Caimacov, Vadim Rata, Victor Bogaciuc
Delanteros: Sergiu Perciun, Virgiliu Postolachi
Italia
Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensas: Andre Cambiaso, Giovanni di Lorenzzo, Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco
Centrocampistas: Nicolo Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonalli
Delanteros: Mateo Rategui, Giacomo Raspadori
Pronóstico SI
La selección italiana tiene que sacar sí o sí un resultado de tres puntos para afianzarse en la zona alta del Grupo I de las eliminatorias de la UEFA y qué mejor que hacerlo frente a moldavos quienes marchan como sotaneros con apenas un punto obtenido.
Moldavia 0-2 Italia
MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.