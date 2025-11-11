Moldavia vs Italia: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 9 del Grupo I de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, que se celebrará este 13 de noviembre, nos traerá uno de los partidos más dispares del sector. Las selecciones de Moldavia y de Italia se enfrntarán en un duelo que podría servirles a los ahora visitantes para meterse a la justa mundialista.

La disparidad es tal, que los dirigidos por Genaro Gatusso llegan a este duelo en segundo puesto con 15 unidades, mismas que provienen de cinco triunfos y un descalabro, mientras que los locales apenas suman una unidad después de haber empatado contra Estonia en la pasada fecha.

Este encuentro tiene un historial bastante corto, estas naciones solo se han visto las caras en dos ocasiones, la primera en un partido amistoso que se celebró el 7 de octubre del 2020 y ahí los azzuris ganaron seis goles por cero y en la segunda ocasión, ya en esta eliminatoria, ganaron dos por cero.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Moldavia vs Italia?

Ciudad: Chisinau, Moldavia

Fecha: jueves 13 de noviembre

Horario: 15:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)

Estadio: Stadionul Zimbru

¿Cómo se podrá ver el Moldavia vs Italia en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos fubo Networks fuboTV y tubi México Sky Sports Sky+ España Sin transmisión por TV uefa.TV

Últimos cinco partidos de Moldavia

Rival Resultado Competición Estonia 1-1 E Eliminatorias UEFA Rumanía 2-1 D Amistoso Noruega 11-1 D Eliminatorias UEFA Israel 0-4 D Eliminatorias UEFA Italia 2-0 D Eliminatorias UEFA

Últimos cinco partidos de Italia

Rival Resultado Competición Israel 3-0 V Eliminatorias UEFA Estonia 1-3 V Eliminatorias UEFA Israel 4-5 V Eliminatorias UEFA Estonia 5-0 V Eliminatorias UEFA Moldavia 2-0 V Eliminatoria UEFA

Últimas noticias de Moldavia

A falta de la disputa de dos partidos, el de Italia y otro contra Israel, los moldavos tienen un récord negativo de goles, al haberles encajado 22 dianas, resaltando un once contra uno que les propinó Noruega en la Jornada 6 de las eliminatorias de la UEFA.

Últimas noticias de Italia

Tras dos mundiales sin tener presencia, como lo fueron Rusia 2018 y Qatar 2022, los italianos quieren asegurar un lugar en la justa mundialista que se llevará a cabo el próximo año. La azzurra se ha quedado sin margen de error y no puede fallar en Moldavia para llegar con opciones a la última jornada.

Posibles alineaciones

Moldavia

Portero: Andriy Kozhukhar

Defensas: Danila Farov, Artur Craciun, Vladyslav Baboglo, Mihail Gherasimencov, Oleg Reabciuk

Centrocampistas: Mihail Caimacov, Vadim Rata, Victor Bogaciuc

Delanteros: Sergiu Perciun, Virgiliu Postolachi

Italia

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Andre Cambiaso, Giovanni di Lorenzzo, Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco

Centrocampistas: Nicolo Barella, Manuel Locatelli, Sandro Tonalli

Delanteros: Mateo Rategui, Giacomo Raspadori

Pronóstico SI

La selección italiana tiene que sacar sí o sí un resultado de tres puntos para afianzarse en la zona alta del Grupo I de las eliminatorias de la UEFA y qué mejor que hacerlo frente a moldavos quienes marchan como sotaneros con apenas un punto obtenido.

Moldavia 0-2 Italia

