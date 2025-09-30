Mónaco vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Mónaco contra el Manchester City, un encuentro de muchos goles y de pulsaciones a tope, será el que podremos ver este miércoles 1 de octubre como parte de la Jornada 2 de la UEFA Champions League, mismo que se disputará en el Stade Louis-II de la costa mediterránea de Francia.

Este duelo tiene poco historial detrás, pero las veces que ambas escuadras se han visto las caras nos han regalado mucho espectáculo. Ambos duelos se dieron en los Octavos de Final de la UCL en 2017, en la Ida terminaron 5-3 en favor de los ciudadanos, pero la vuelta fue por demás intensa y tuvo una historia aparte.

Los franceses, quienes tenían como estrella a un joven llamado Kylian Mbappé comenzaron yéndose arriba en el marcador gracias al hoy futbolista del Real Madrid, apretaron el acelerador y al minuto 29 marcaron el dos por cero obra de Fabinho. El City dio señales de vida al 71' gracias a Sané, pero seis más tarde apareció Tiemoué Bakayoko para poner cifras definitivas y así eliminar al equipo de Pep Guardiola de dicho torneo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mónaco vs Manchester City?

Ciudad: Mónaco

Estadio: Stade Louis-II

Fecha: miércoles 1 de octubre

Horario: 15:00hs (Este de Estados Unidos),13:00hs (México) y 21:00hs (España)

¿Dónde se podrá ver el Mónaco vs Manchester City en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos TUDN, UniMás TUDN.com, Prime USA y UnivisiónNOW México TNT Sports Max México, TNT Sports España Movistar+ Movistar+

Últimos 5 partidos del Mónaco

Rival Resultado Competición Lorient 3-1 D Ligue 1 Metz 5-2 V Ligue 1 Brujas 4-1 D Champions League Auxerre 1-2 V Ligue 1 Strasbourg 3-2 V Ligue 1

Últimos 5 partidos del Manchester City

Rival Resultado Competición Burnley 5-1 V Premier League Huddersfield 0-2 V EFL Cup Arsenal 1-1 E Premier League Napoli 2-0 V Champions League Manchester United 3-0 V Premier League

Últimas noticias del Manchester City

Pareciera que no todo es miel sobre hojuelas para Pep Guardiola y los suyos, ya que el estratega acaba de afirmar que Rodri sufre un problema en la rodilla que lo podría alejar de las canchas. “En el entrenamiento me dijo 'tengo mucho dolor en la rodilla, no puedo jugar. Le respondí que si no podía jugar, no jugaba, y que otro jugaría en su lugar”.

Últimas noticias del Mónaco

El equipo monegasco está teniendo un inicio de temrpoada con altibajos. En la Ligue 1 ya han sufrido dos derrotas en seis jornadas disputadas, y en Champions arrancaron de la peor manera posible con una goleada en contra frente al Brujas.

Para este partido, tendrán cuatro bajas, todas ellas por lesión: Denis Zakaria, Lukas Hradecky, Paul Pogba y Aleksandr Golovin.

Posibles alineaciones del Mónaco vs Manchester City

Mónaco

Portero: Philipp Köhn

Defensas: Jordan Teze, Thilo Kehrer, Christian Mawissa, Caio Henrique

Centrocampistas: Vandersson, Mamadou Coulibaly, Eric Dier, Takumi Minamino

Delanteros: Mika Biereth, George Ilenikhena

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Rubén Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly

Centrocampistas: Nico González, Savinho, Tijjani Reijnders

Delanteros: Phil Foden, Jérémy Doky, Erling Haaland

Pronóstico SI

Mónaco 2-3 Manchester City

