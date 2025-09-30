Mónaco vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Mónaco contra el Manchester City, un encuentro de muchos goles y de pulsaciones a tope, será el que podremos ver este miércoles 1 de octubre como parte de la Jornada 2 de la UEFA Champions League, mismo que se disputará en el Stade Louis-II de la costa mediterránea de Francia.
Este duelo tiene poco historial detrás, pero las veces que ambas escuadras se han visto las caras nos han regalado mucho espectáculo. Ambos duelos se dieron en los Octavos de Final de la UCL en 2017, en la Ida terminaron 5-3 en favor de los ciudadanos, pero la vuelta fue por demás intensa y tuvo una historia aparte.
Los franceses, quienes tenían como estrella a un joven llamado Kylian Mbappé comenzaron yéndose arriba en el marcador gracias al hoy futbolista del Real Madrid, apretaron el acelerador y al minuto 29 marcaron el dos por cero obra de Fabinho. El City dio señales de vida al 71' gracias a Sané, pero seis más tarde apareció Tiemoué Bakayoko para poner cifras definitivas y así eliminar al equipo de Pep Guardiola de dicho torneo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mónaco vs Manchester City?
- Ciudad: Mónaco
- Estadio: Stade Louis-II
- Fecha: miércoles 1 de octubre
- Horario: 15:00hs (Este de Estados Unidos),13:00hs (México) y 21:00hs (España)
¿Dónde se podrá ver el Mónaco vs Manchester City en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN, UniMás
TUDN.com, Prime USA y UnivisiónNOW
México
TNT Sports
Max México, TNT Sports
España
Movistar+
Movistar+
Últimos 5 partidos del Mónaco
Rival
Resultado
Competición
Lorient
3-1 D
Ligue 1
Metz
5-2 V
Ligue 1
Brujas
4-1 D
Champions League
Auxerre
1-2 V
Ligue 1
Strasbourg
3-2 V
Ligue 1
Últimos 5 partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Burnley
5-1 V
Premier League
Huddersfield
0-2 V
EFL Cup
Arsenal
1-1 E
Premier League
Napoli
2-0 V
Champions League
Manchester United
3-0 V
Premier League
Últimas noticias del Manchester City
Pareciera que no todo es miel sobre hojuelas para Pep Guardiola y los suyos, ya que el estratega acaba de afirmar que Rodri sufre un problema en la rodilla que lo podría alejar de las canchas. “En el entrenamiento me dijo 'tengo mucho dolor en la rodilla, no puedo jugar. Le respondí que si no podía jugar, no jugaba, y que otro jugaría en su lugar”.
Últimas noticias del Mónaco
El equipo monegasco está teniendo un inicio de temrpoada con altibajos. En la Ligue 1 ya han sufrido dos derrotas en seis jornadas disputadas, y en Champions arrancaron de la peor manera posible con una goleada en contra frente al Brujas.
Para este partido, tendrán cuatro bajas, todas ellas por lesión: Denis Zakaria, Lukas Hradecky, Paul Pogba y Aleksandr Golovin.
Posibles alineaciones del Mónaco vs Manchester City
Mónaco
Portero: Philipp Köhn
Defensas: Jordan Teze, Thilo Kehrer, Christian Mawissa, Caio Henrique
Centrocampistas: Vandersson, Mamadou Coulibaly, Eric Dier, Takumi Minamino
Delanteros: Mika Biereth, George Ilenikhena
Manchester City
Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensas: Matheus Nunes, Rubén Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly
Centrocampistas: Nico González, Savinho, Tijjani Reijnders
Delanteros: Phil Foden, Jérémy Doky, Erling Haaland
Pronóstico SI
Mónaco 2-3 Manchester City
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.