Mónaco vs PSG: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El París Saint-Germain visitará al Mónaco en la Jornada 14 de la Ligue 1. El conjunto parisino marcha líder de la clasificación general con 30 unidades, producto de nueve victorias, tres empates y una derrota.

Por su cuenta, el cuadro del principado está en la octava posición con 20 unidades tras seis victorias, dos empates y cinco derrotas.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mónaco vs PSG?

Ciudad: Mónaco

Fecha: sábado 29 de noviembre

Horario: 12:00 horas (Estados Unidos), 10:00 horas (México), 17:00 horas (España)

Estadio: Estadio Luis II

¿Cómo se podrá ver el Mónaco vs PSG en TV y streaming online?

Países Canal TV Streaming Online Estados Unidos beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT México Sin transmisión Caliente TV y FOX One España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos del Mónaco

Rival Resultado Competición Pafos 2-2 E Champions Rennes 4-1 D Ligue 1 Lens 1-4 D Ligue 1 Bodo/Glimt 0-1 V Champions París FC 0-1 D Ligue 1

Últimos cinco partidos del PSG

Rival Resultado Competición Tottenham 5-3 V Champions Le Havre 3-0 V Ligue 1 Lyon 2-3 V Ligue 1 Bayern 1-2 D Champions NIza 1-0 V Ligue 1

Últimas noticias del Mónaco

El club monegasco jugó entre semana en la UEFA Champions League y se midió en calidad de visitante al Pafos de Chipre y empataron a dos anotaciones en la Jornada 5.

El equipo del principado, Eric Dier no estará disponible para jugar por lesión. Mientras, Christian Mawissa está en la recta final de su recuperación y tiene opciones de colarse en la lista de convocados de Pocognoli.

Últimas noticias del PSG

El PSG está demostrando ser un equipo sólido, a pesar de haber tenido algún que otro tropiezo. No obstante, es líder de la Ligue 1 con dos puntos de ventaja sobre el Marsella y en Champions es segundo con 12 puntos, a tres del Arsenal que lidera la tabla.

Para este partido, Luis Enrique no podrá contar con Desiré Doué ni con Achraf Hakimi, quienes se encuentra en proceso de recuperación de sus lesiones.

Posibles alineaciones

Mónaco

Portero: Lukáš Hrádecký.

Defensas: Caio Henrique, Vanderson, Mohamed Salisu Abdul Karim.

Centrocampistas: Jordan Teze, Lamine Camara, Paul Pogba, Takumi Minamino.

Delanteros: Maghnes Akliouche, Maghnes Akliouche; Folarin Balogun.

PSG

Portero: Lucas Chevalier.

Defensas: Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernández.

Centrocampistas: Vitinha; Joao Neves, Senny Mayulu.

Delanteros: Lee Kang-in, Ousmane Dembélé, Quentin Ndjantou

Pronóstico SI

El cuadro local viene de una inercia negativa de tres partidos consecutivos perdiendo por lo que, el líder aprovechará eso y le pasarán por encima para quedarse con las tres unidades.

Mónaco 0-3 PSG

