Mónaco vs PSG: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El París Saint-Germain visitará al Mónaco en la Jornada 14 de la Ligue 1. El conjunto parisino marcha líder de la clasificación general con 30 unidades, producto de nueve victorias, tres empates y una derrota.
Por su cuenta, el cuadro del principado está en la octava posición con 20 unidades tras seis victorias, dos empates y cinco derrotas.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mónaco vs PSG?
- Ciudad: Mónaco
- Fecha: sábado 29 de noviembre
- Horario: 12:00 horas (Estados Unidos), 10:00 horas (México), 17:00 horas (España)
- Estadio: Estadio Luis II
¿Cómo se podrá ver el Mónaco vs PSG en TV y streaming online?
Países
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español
Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT
México
Sin transmisión
Caliente TV y FOX One
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos del Mónaco
Rival
Resultado
Competición
Pafos
2-2 E
Champions
Rennes
4-1 D
Ligue 1
Lens
1-4 D
Ligue 1
Bodo/Glimt
0-1 V
Champions
París FC
0-1 D
Ligue 1
Últimos cinco partidos del PSG
Rival
Resultado
Competición
Tottenham
5-3 V
Champions
Le Havre
3-0 V
Ligue 1
Lyon
2-3 V
Ligue 1
Bayern
1-2 D
Champions
NIza
1-0 V
Ligue 1
Últimas noticias del Mónaco
El club monegasco jugó entre semana en la UEFA Champions League y se midió en calidad de visitante al Pafos de Chipre y empataron a dos anotaciones en la Jornada 5.
El equipo del principado, Eric Dier no estará disponible para jugar por lesión. Mientras, Christian Mawissa está en la recta final de su recuperación y tiene opciones de colarse en la lista de convocados de Pocognoli.
Últimas noticias del PSG
El PSG está demostrando ser un equipo sólido, a pesar de haber tenido algún que otro tropiezo. No obstante, es líder de la Ligue 1 con dos puntos de ventaja sobre el Marsella y en Champions es segundo con 12 puntos, a tres del Arsenal que lidera la tabla.
Para este partido, Luis Enrique no podrá contar con Desiré Doué ni con Achraf Hakimi, quienes se encuentra en proceso de recuperación de sus lesiones.
Posibles alineaciones
Mónaco
Portero: Lukáš Hrádecký.
Defensas: Caio Henrique, Vanderson, Mohamed Salisu Abdul Karim.
Centrocampistas: Jordan Teze, Lamine Camara, Paul Pogba, Takumi Minamino.
Delanteros: Maghnes Akliouche, Maghnes Akliouche; Folarin Balogun.
PSG
Portero: Lucas Chevalier.
Defensas: Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernández.
Centrocampistas: Vitinha; Joao Neves, Senny Mayulu.
Delanteros: Lee Kang-in, Ousmane Dembélé, Quentin Ndjantou
Pronóstico SI
El cuadro local viene de una inercia negativa de tres partidos consecutivos perdiendo por lo que, el líder aprovechará eso y le pasarán por encima para quedarse con las tres unidades.
Mónaco 0-3 PSG
MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL EUROPEO
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.