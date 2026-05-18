Monterrey, a una firma de hacerse de los servicios de Matías Almeyda

Monterrey no quiere perder un segundo en el inicio de su nueva gestión. Luego de firmar un semestre de horror, el cuadro del norte del país quiere su revancha deportiva en el corto plazo. Para ello, los Rayados se están renovando y haciendo fuertes en todos los niveles, uno de ellos el cuerpo técnico.

El semestre pasado lo iniciaron con Domenec Torrent quien fue despedido a mitad de curso. Luego de ello, Nicolás Sánchez fue elegido como interino y su trabajo resultó fatal, siendo el peor técnico emergente de la Liga MX. Ahora en Monterrey no quieren más experimentos y apelan a la firma de un ganador en México.

🚨Matías Almeyda, muy cerca de llegar a Rayados. Todos los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/Kg1O593Fbt pic.twitter.com/mqaZUQOPq0 — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 17, 2026

Luego de un par de reuniones en Europa, todo indica que la llegada de Matías Almeyda a Monterrey luce como un secreto a voces. El técnico y el club llegaron a un acuerdo en cuanto al proyecto deportivo hace ya varios días.

Luego de entender que van sobre la misma línea de trabajo, se negocio lo más complejo, los términos del contrato. Se entiende que ambas partes tienen un acuerdo casi que total. El mismo se firmaría esta misma semana, pues el deseo de Rayados es anunciar a Almeyda antes del inicio de la Copa del Mundo.

Elche CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Mateo Villalba/GettyImages

Si bien se desconoce la cifra exacta por la que Matías ha aceptado retornar a México, se entiende que el entrenador lo hará como el técnico mejor pagado del país. El límite lo marca Antonio Mohamed quien percibe tres y medio millones de dólares por año en Toluca. Almeyda superará tal barrera.

En cuanto a lo deportivo, Matías trabajará de la mano con Dennis te Kloese en la elección de los jugadores. Cualquier futbolista que no sea de su agrado aunque esté en la lista de deseos del club, no llegará al cuadro del norte del país.