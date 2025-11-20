Monterrey acelera por Brian Gutiérrez: primera oferta formal del invierno

Rayados ha dado su primer gran paso en el mercado de invierno. El club regiomontano presentó una oferta formal por el estadounidense-mexicano Brian Gutiérrez, actual futbolista del Chicago Fire e identificado desde hace meses como un objetivo estratégico.

El mediocampista ofensivo de 22 años tiene el firme deseo de jugar en la Liga MX. Su entorno ha confirmado que ve a Monterrey como un destino ideal para dar el salto competitivo que busca desde hace tiempo en su carrera profesional.

🇲🇽 Sources: CF Monterrey submits bid to sign attacking midfielder Brian Gutiérrez from the Chicago Fire. @CLMerlo 1st.



Talks ongoing. Club America among interested clubs too.



Gutiérrez, 22, had 11g/4a this season. Just got Mexican passport.https://t.co/6ZQM074udt — Tom Bogert (@tombogert) November 19, 2025

Su llegada, además, no ocuparía plaza de extranjero. Gutiérrez obtuvo recientemente su pasaporte mexicano, factor que vuelve aún más atractiva su contratación y facilita la operación para cualquier club interesado en la Liga MX.

En Monterrey existe optimismo real sobre cerrar la negociación. Las conversaciones avanzan y la oferta presentada al Chicago Fire es sólida, tanto en la parte económica como en el proyecto deportivo ofrecido al jugador.

Rayados considera que Gutiérrez encaja perfectamente en el plan del equipo: juventud, proyección, dinamismo y capacidad para desempeñarse como extremo o mediapunta. Su polivalencia lo convierte en una pieza ideal para el esquema actual.

Si bien América y Chivas también han mostrado interés en el jugador, ambas instituciones se encuentran varios pasos atrás respecto a la ofensiva de Monterrey. Ninguno de los dos clubes ha presentado oferta formal o ha acelerado conversaciones.

Rayados, en cambio, se ha movido con decisión. El club quiere asegurar al futbolista antes de que el mercado se vuelva más competitivo y antes de que aumente su valor, considerando que Gutiérrez es uno de los jóvenes más prometedores formados en la MLS.

El jugador ve con buenos ojos la propuesta de Monterrey, seducido por las aspiraciones deportivas, la infraestructura del club y el protagonismo que podría tener desde el primer torneo. Las condiciones son favorables para el acuerdo.