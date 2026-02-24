Monterrey acelera por el fichaje de Jonathan Rodríguez

La derrota ante Pumas encendió las alarmas en Monterrey y obligó a la directiva a replantear prioridades de cara al próximo mercado. El club considera que necesita un golpe de autoridad en su plantilla y el nombre de Jonathan “Cabecita” Rodríguez aparece como el objetivo más avanzado.

Rayados entiende que el equipo requiere refuerzos inmediatos para recuperar contundencia y presencia ofensiva. La caída reciente dejó expuestas carencias en definición y peso específico en el último tercio del campo, por lo que la búsqueda se centra en un atacante probado y determinante.

🔥🔥🔥 #BarraBrava 🔥🔥🔥



El 'Cabecita' Rodríguez es el nuevo gran objetivo de Monterreyhttps://t.co/JozgwqzuiJ — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 23, 2026

En ese escenario, Rodríguez representa la mejor opción disponible. El delantero uruguayo se encuentra como agente libre, condición que facilita la negociación en términos de transferencia. Sin embargo, el ahorro en traspaso obligaría a ofrecerle un salario altamente competitivo para convencerlo.

La directiva regiomontana sabe que la operación no será sencilla. Al tratarse de un jugador con cartel internacional y recorrido exitoso en la Liga MX, el entorno del charrúa evaluará propuestas que incluyan un proyecto sólido y una remuneración acorde a su trayectoria.

Para concretar el movimiento, Monterrey también deberá tomar decisiones internas relevantes. Una de ellas implica darle salida a Santiago Melé, arquero uruguayo cuya continuidad complicaría la estructura salarial y de plazas extranjeras dentro del plantel.

Monterrey v Xelaju MC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

Este ajuste no estaría exento de pérdidas económicas. Una alternativa sería vender a Melé a un precio considerablemente menor al invertido inicialmente, lo que significaría asumir una depreciación importante en el balance financiero del club.

La otra vía contemplada es una cesión en la que Rayados cubra una parte sustancial del sueldo del guardameta. Ese escenario permitiría liberar espacio en la plantilla, aunque mantendría una carga económica durante el periodo acordado con el nuevo destino del arquero.

Mientras tanto, Jonathan Rodríguez y su entorno se mantienen atentos a la postura formal de Monterrey. La disposición existe, pero la negociación dependerá de los términos finales y de la rapidez con la que el club resuelva sus movimientos internos para cerrar el fichaje.

MÁS NOTICIAS SOBRE MONTERREY