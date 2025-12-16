Monterrey acelera por su primer fichaje del invierno

Monterrey avanza con decisión por su primer fichaje del mercado invernal y el nombre que toma fuerza es el de Luca Orellano. La directiva albiazul ya negocia la compra del atacante argentino, convencida de que puede elevar el nivel ofensivo del equipo de cara al próximo torneo.

Orellano, de 25 años, milita actualmente en el FC Cincinnati de la MLS, club con el que ha mostrado destellos de calidad y desequilibrio. Sin embargo, desde hace tiempo el futbolista ha manifestado su deseo de cambiar de aires y probarse en una liga distinta, con mayor exigencia competitiva.

🚨Rayados negocia la compra de Luca Orellano, tal como anticipó @tombogert. ⬇️https://t.co/odvMPv7bCQ pic.twitter.com/XgsZbTKMFM — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 15, 2025

La Liga MX aparece como el destino preferido del atacante, y Rayados se perfila como el club dispuesto a cumplir ese anhelo. En Monterrey ven en Orellano a un jugador capaz de aportar velocidad, desborde y creatividad por las bandas, cualidades que el cuerpo técnico considera prioritarias para reforzar el plantel.

Las conversaciones avanzan bajo la premisa de una compra definitiva, no un préstamo, lo que refleja la confianza del club regio en el potencial del futbolista. Aunque el precio de la operación aún no ha sido revelado, se espera que sea una inversión importante dentro de la estrategia deportiva del equipo.

Columbus Crew v FC Cincinnati - 2025 MLS Cup Playoffs | Jason Mowry/GettyImages

Un factor clave que facilita la negociación es la plaza de extranjero disponible en Rayados. Tras la salida de Sergio Ramos, Monterrey liberó un cupo que ahora puede utilizar sin contratiempos, permitiendo avanzar en el fichaje de Orellano sin necesidad de movimientos adicionales en la plantilla.

Desde la directiva consideran que el momento es oportuno para cerrar la operación, adelantándose a posibles competidores tanto en México como en otros mercados. El objetivo es que el jugador se sume lo antes posible a la pretemporada y tenga tiempo suficiente para adaptarse al entorno y al estilo de juego.

Para Orellano, la posibilidad de llegar a Rayados representa un salto significativo en su carrera. Monterrey es un club con aspiraciones constantes al título, infraestructura de primer nivel y una afición exigente, elementos que seducen al argentino y lo motivan a dar el siguiente paso profesional.