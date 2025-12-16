Monterrey acelera por su primer fichaje del invierno
Monterrey avanza con decisión por su primer fichaje del mercado invernal y el nombre que toma fuerza es el de Luca Orellano. La directiva albiazul ya negocia la compra del atacante argentino, convencida de que puede elevar el nivel ofensivo del equipo de cara al próximo torneo.
Orellano, de 25 años, milita actualmente en el FC Cincinnati de la MLS, club con el que ha mostrado destellos de calidad y desequilibrio. Sin embargo, desde hace tiempo el futbolista ha manifestado su deseo de cambiar de aires y probarse en una liga distinta, con mayor exigencia competitiva.
La Liga MX aparece como el destino preferido del atacante, y Rayados se perfila como el club dispuesto a cumplir ese anhelo. En Monterrey ven en Orellano a un jugador capaz de aportar velocidad, desborde y creatividad por las bandas, cualidades que el cuerpo técnico considera prioritarias para reforzar el plantel.
Las conversaciones avanzan bajo la premisa de una compra definitiva, no un préstamo, lo que refleja la confianza del club regio en el potencial del futbolista. Aunque el precio de la operación aún no ha sido revelado, se espera que sea una inversión importante dentro de la estrategia deportiva del equipo.
Un factor clave que facilita la negociación es la plaza de extranjero disponible en Rayados. Tras la salida de Sergio Ramos, Monterrey liberó un cupo que ahora puede utilizar sin contratiempos, permitiendo avanzar en el fichaje de Orellano sin necesidad de movimientos adicionales en la plantilla.
Desde la directiva consideran que el momento es oportuno para cerrar la operación, adelantándose a posibles competidores tanto en México como en otros mercados. El objetivo es que el jugador se sume lo antes posible a la pretemporada y tenga tiempo suficiente para adaptarse al entorno y al estilo de juego.
Para Orellano, la posibilidad de llegar a Rayados representa un salto significativo en su carrera. Monterrey es un club con aspiraciones constantes al título, infraestructura de primer nivel y una afición exigente, elementos que seducen al argentino y lo motivan a dar el siguiente paso profesional.
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.