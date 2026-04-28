Monterrey busca el fichaje más valioso en la historia de la Liga MX

El semestre ha cerrado de forma fatal para el Monterrey. Fuera de la CONCACAF, fuera del torneo local y por si algo faltaba, fueron goleados por el peor equipo de la Liga MX, Santos, en la jornada final del curso. Siendo el caso, está claro que el cuadro del norte del país requiere de una revolución en todos niveles.

Los mismos ya han iniciado con las salidas de los directivos al frente de la planeación deportiva del club. Además, el plantel ya comienza a sufrir bajas. La primera de ellas fuera la de Sergio Canales, estrella de la plantilla y que deja un espacio dentro del club que podría ser ocupado por el mejor talento de México.

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Paren todo que Gilberto Mora ha sido vinculado con Monterrey en un movimiento que ‘espanta’ al futbol mexicano.



➡️ Fue el periodista de TUDN, Adolfo Peñaloza quien encendió las redes sociales con un comentario que tiene a todos los… pic.twitter.com/QJvmsqA6Cb — Futbol Total (@futboltotal) April 27, 2026

TUDN reporta que en Monterrey valoran el fichaje de Gilberto Mora. El cuadro regio quiere que la estrella de los Xolos de Tijuana sea la gran cara del equipo a partir del verano. Siendo el caso, el club abre la puerta a realizar una inversión nunca antes vista tanto en la historia de los Rayados, como en general de la Liga MX.

Justamente es Monterrey el equipo que tiene dicho récord dentro del fútbol nacional. En su momento, los del norte del país pusieron en la mesa de Chivas 18 millones de dólares por Rodolfo Pizarro. Desde entonces, nadie podido superar, o al menos alcanzar, dicha barrera.

Chivas v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Se entiende que dentro de Tijuana esperan en torno a 25-30 millones de euros por su estrella. La gerencia de Monterrey tiene disposición a dar un golpe histórico de mercado y llegar a tales cifras con tal de firmar a Mora.

Por ahora, se entiende que la prioridad del juvenil es jugar el Mundial y esperar ofertas de fuera. Sin embargo, Monterrey está listo para poner dinero tentador tanto para Xolos, como para el mismo Gilberto.