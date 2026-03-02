Monterrey cesa a Domenec Torrent tras la caída ante Cruz Azul

Domenec Torrent ha sido despedido como entrenador del Monterrey luego de la derrota frente a Cruz Azul. La decisión fue oficializada por el club, que optó por poner fin a un proceso que, puertas adentro, ya mostraba señales claras de desgaste.

La caída ante "La Máquina" terminó por inclinar la balanza. Más allá de un resultado aislado, el análisis institucional apuntaba a un proyecto que no terminaba de consolidarse ni en funcionamiento ni en regularidad competitiva, especialmente en partidos de alta exigencia.

🚨 RUEDA LA PRIMER CABEZA 🚨



Domenec Torrent ha sido cesado como entrenador del Monterrey, informó en exclusiva Willie González de Multimedios.



➡️ Nico Sánchez dirigirá a Rayados de forma interina los siguientes dos partidos: Ante Querétaro y el Clásico Regio frente a Tigres.… pic.twitter.com/4dzE5SqwnI — Futbol Total (@futboltotal) March 2, 2026

Torrent deja su cargo tras dirigir 38 encuentros oficiales con Rayados. Su balance final registra 16 victorias, nueve empates y tres derrotas, números que, aunque competitivos en apariencia, no fueron suficientes para sostenerlo en el puesto.

El dato más contundente es la ausencia de títulos durante su gestión. En una institución diseñada para pelear campeonatos y con una de las plantillas más costosas del futbol mexicano, la falta de conquistas terminó por pesar en la evaluación global.

La directiva consideró que el ciclo había llegado a su límite. Las expectativas eran altas desde su llegada, pero el equipo nunca terminó de alcanzar una identidad sólida y consistente que respaldara la continuidad del proyecto en el mediano plazo.

Monterrey v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En el corto plazo, Nicolás Sánchez asumirá la dirección técnica de manera interina. El exdefensor dirigirá los compromisos ante Querétaro y el clásico regio frente a Tigres, dos partidos que marcan un tramo crucial del calendario inmediato.

El duelo ante Tigres adquiere un matiz especial por el contexto. Con un cambio en el banquillo y la presión ambiental en aumento, el interinato de Sánchez estará bajo la lupa, tanto por resultados como por la respuesta anímica del plantel.

Monterrey inicia ahora la búsqueda de un nuevo entrenador que pueda reconducir el rumbo deportivo. La salida de Domenec Torrent confirma que el margen de error es mínimo en una institución acostumbrada a competir por títulos y obligada a ofrecer resultados inmediatos.

MÁS NOTICIAS SOBRE MONTERREY