Monterrey reactiva su interés por un zaguero deseado en tiempos recientes

Si bien las semanas recientes se han alejado de la cima de la Liga MX, Rayados de Monterrey sigue siendo uno de los mejores equipos en México. El cuadro del norte del país cuenta con una de las plantillas más poderosas no sólo del fútbol nacional, en general de todo el continente.

Siendo el caso, el cuadro que comanda Doménec Torrent tiene la clara obligación de obtener la corona dentro de la Liga MX. El plantel y el cuerpo técnico está centrados al cien por ciento en cumplir la meta. Por su parte, el área deportiva ya perfila el camino a seguir para el mercado de invierno en cuanto a fichajes.

El primer jugador en la lista de deseos es el chileno Nicolás Díaz. El zaguero fue buscado por el club para ser su central estelar antes de la llegada de Sergio Ramos. En ese punto, el defensor era un intocable dentro de River Plate, por lo que, tanto el jugador como el conjunto 'Millonario' descartaron el traspaso.

Ahora todo ha cambiado en contra del central. En los últimos meses su rol dentro del plantel de Marcelo Gallardo ha ido a la baja. Hoy mismo es un suplente y parece que dicho escenario no va a mejorar para Díaz. Por ende, el zaguero está abierto a dar un paso al costado del equipo en el invierno.

La información confirma que Nico tendría ofrecimientos de medio oriente. Sin embargo, el jugador por temas familiares y culturales, tiene preferencia por permanecer en este lado del mundo.

Rayados ahora la tiene como una opción real, pero antes debe definir el futuro de su zaga. Dentro del plantel regio hay tres zaguero que terminan contrato en diciembre: Sergio Ramos, Stefan Medina y Héctor Moreno. En función de lo que suceda con estos tres, Monterrey puede o no atacar por Díaz.

