Monterrey recupera varias piezas para la jornada 13 de la Liga MX

Los últimos duelos de Liga MX han alejado a los Rayados de Monterrey de la cima que gozaron durante muchas semanas. Ahora, los del norte del país buscarán tener un cierre de torneo al nivel de competencia ideal, esto no sólo con el fin de poder conseguir el mejor puesto posible en la tabla, sino de también pulir su estilo de juego.

Dicha meta comienza este fin de semana cuando se crucen con los Pumas de la UNAM en calidad de locales. Por la diferencia de planteles y la forma en la que llegan los felinos, da la impresión que Monterrey es muy favorito. Adicional, el cuadro de Rayados sumará un par de "refuerzos" para el encuentro.

El primero de ellos será Carlos Salcedo. Luego de meses de lesión, el zaguero fue convocado un par de juegos atrás por Doménec Torrent, sin embargo, no tuvo minutos. Ahora el escenario es diferente, el central no sólo será parte de la lista del técnico, y se entiende que tendrá actividad dentro del campo.

De igual forma, otro que regresa a la normalidad con el plantel de Rayados será Sergio Canales. El español no tiene minutos con el equipo desde aquel cruce de terror con el Toluca. Luego de reposo y terapia, el exjugador del Betis ha dejado de lado los temas físicos que limitaban su actividad.

Para Monterrey tener este par de retornos en el momento actual de la temporada es a todas luces una gran noticia. Los regios está muy cerca de tener plantel completo por primera vez en el semestre y esto sucede justo en la etapa en donde hay más actividad dentro del campo.

No está claro si Salcedo y Canales partirán desde el once inicial. Lo que es un hecho es que los dos jugadores sumarán minutos.

