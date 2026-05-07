Monterrey tiene nuevo presidente deportivo de cara al verano

Luego de firmar el peor torneo en la historia reciente del club, los cambios dentro de Monterrey no podían esperar más. El más esperado ha llegado. Luego de la salida de Antonio Noriega como presidente deportivo de Rayados, el club ha anunciado a Dennis te Kloese como su reemplazo inmediato.

El Club de Futbol Monterrey Rayados informa la designación de Dennis te Kloese como nuevo Presidente Deportivo de la Institución. La decisión es parte del proceso para fortalecer la estructura deportiva y consolidar la visión de largo plazo, en alineación con la exigencia de nuestro Club y las expectativas de nuestra Afición. Club de Fútbol Monterrey

El cuadro del norte del país destacó el rodaje del directivo tanto dentro como fuera de México.

Dennis cuenta con una reconocida trayectoria en el futbol nacional e internacional. Ha desempeñado responsabilidades directivas en Europa, México y Estados Unidos, donde lideró proyectos de alto rendimiento, detección y desarrollo de talento, e implementación de procesos deportivos. Club de Fútbol Monterrey

Añadieron un reconocimiento a sus éxitos como profesional.

Feyenoord v VfL Wolfsburg - Pre-Season Friendly | BSR Agency/GettyImages

Entre los logros más relevantes de su carrera destaca su participación en etapas exitosas con Feyenoord Rotterdam, club con el que conquistó el campeonato de la liga neerlandesa Eredivisie, y la Copa y la Supercopa de Países Bajos, y fortaleció un modelo competitivo con proyección internacional. Colaboró en procesos mundialistas con la Selección Nacional de México y ocupó posiciones directivas en clubes de la Liga MX.

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El discurso del club cerró con un mensaje hacia la afición:

Desde este momento, Dennis participa activamente en la toma de decisiones deportivas del Club. Se prevé su llegada a Monterrey durante los primeros días de junio para continuar con su transición presencialmente e iniciar su gestión en forma integral a partir del 1 de julio. Con esta incorporación, Rayados reafirma su compromiso de contar con una estructura directiva enfocada en pelear por los máximos objetivos deportivos y representar con orgullo a nuestra afición. Club de Fútbol Monterrey