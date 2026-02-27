Monterrey vive horas decisivas: ultimátum para Torrent tras protesta en El Barrial

La tensión se apoderó de Monterrey en las últimas horas. Tras una racha de malos resultados, un grupo de aficionados se presentó en las instalaciones de El Barrial para exigir respuestas inmediatas al plantel y a la directiva, evidenciando el clima de inconformidad que rodea actualmente al club.

La protesta se dio luego de actuaciones que han dejado dudas en el funcionamiento colectivo. Los seguidores manifestaron su molestia por la falta de reacción futbolística y por la ausencia de resultados que respalden el proyecto encabezado por Domenec Torrent, cuya continuidad comienza a tambalearse.

EN LA CUERDA FLOJA... 😰🔵⚪️



Seguidores de Rayados se dieron cita en El Barrial para manifestarse ante los malos resultados del equipo.



🗣 Según RG la Deportiva, incluso le aventaron billetes y le dijeron mercenario al Tato Noriega. Sergio Canales tuvo que salir para hablar con… pic.twitter.com/pTpCjxG3VZ — Futbol Total (@futboltotal) February 26, 2026

Ante el ambiente caldeado, Sergio Canales asumió el rol de interlocutor y salió a dialogar con los aficionados. El mediocampista español escuchó los reclamos y trató de transmitir un mensaje de calma, consciente de que el momento deportivo no está a la altura de las expectativas generadas.

La presión no solo proviene de la grada. En la cúpula directiva existe preocupación por la deriva competitiva del equipo. Torrent ya tendría un ultimátum sobre la mesa y su continuidad dependerá de la respuesta inmediata que el grupo pueda ofrecer en los compromisos más exigentes.

El examen final para el estratega catalán será el Clásico Regio ante Tigres, un duelo que trasciende la tabla y toca directamente el orgullo institucional. Un resultado adverso podría agravar la crisis y acelerar decisiones que hasta ahora se han intentado postergar.

Cruz Azul v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

A la par del clásico, la llave de CONCACAF frente a Cruz Azul aparece como otro punto de inflexión. La serie internacional no solo representa prestigio, sino también la posibilidad de sostener el proyecto con argumentos competitivos en un torneo de alto impacto regional.

En el entorno del club se asume que los próximos partidos marcarán el rumbo inmediato. La directiva evalúa el panorama con cautela, pero tiene claro que un nuevo tropiezo en escenarios clave podría obligar a un cambio en el banquillo.

Monterrey enfrenta, así, un tramo determinante de la temporada. Entre la presión de la afición, la exigencia institucional y los compromisos de alto calibre, Domenec Torrent se juega su continuidad. Los resultados en el clásico y en la CONCACAF definirán si el proyecto se mantiene o se corta de raíz.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026