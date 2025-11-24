Monterrey vs América: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Monterrey y América chocarán en los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX en una eliminatoria que muchos ya catalogan como una final adelantada. Rayados y Águilas llegan con dos de las plantillas más potentes del fútbol mexicano y con técnicos de enorme trayectoria. El primer capítulo de esta serie se disputará a mitad de semana en el Estadio BBVA, casa de los albiazules.
A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el duelo entre Rayados y las Águilas: cómo y dónde ver, horario, probables alineaciones, pronóstico y noticias.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Monterrey vs América?
Ciudad: Guadalupe, Nuevo León
Fecha: miércoles 26 de noviembre
Horario: por definir
Estadio: Estadio BBVA
¿Cómo se podrá ver el Monterrey vs América en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
México
por definir
por definir
EEUU
por definir
por definir
Últimos cinco partidos de Rayados
Rival
Resultado
Competencia
Chivas
2-4 D
Apertura 2025
Tigres
1-1 E
Apertura 2025
Cruz Azul
0-2 D
Apertura 2025
Juárez
4-2 G
Apertura 2025
Pumas
1-1 E
Apertura 2025
Últimos cinco partidos del América
Rival
Resultado
Competencia
Toluca
0-2 D
Apertura 2025
León
2-0 G
Apertura 2025
Mazatlán FC
2-2 E
Apertura 2025
Puebla
2-1 G
Apertura 2025
Cruz Azul
1-2 D
Apertura 2025
Últimas noticias de Rayados
De acuerdo con los reportes más recientes, Domenec Torrent ocupó el parón por la Fecha FIFA de noviembre para trabajar en aspectos defensivos de cara a la serie de cuartos de final ante el América. El estratega europeo habría probado una línea de cuatro conformada por Stefan Medina y Sergio Ramos como centrales, y con Erick Aguirre y Luis Reyes como laterales.
Rayados tendrá que hacer una serie prácticamente perfecta a nivel defensiva, ya que en caso de que ambas escuadras empaten en el marcador global, los azulcremas avanzarán a las semifinales del torneo.
Últimas noticias del América
El partido de vuelta de los cuartos de final entre Rayados y América está programado para el sábado 29 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes. Sin embargo, surgió incertidumbre sobre su realización, ya que ese mismo día se llevaría a cabo el concierto del cantante Junior H en la Plaza de Toros México —un inmueble contiguo al estadio—, lo que planteaba un riesgo para la protección civil.
Al final, el concierto se reprogramó para el 15 de noviembre, por lo que el partido podrá disputarse sin inconvenientes en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Posibles alineaciones
Monterrey
Portero: Santiago Mele
Defensa: Sergio Ramos, Stefan Medina, Erick Aguirre, Luis Reyes
Media: Fidel Ambriz, Óliver Torres, Sergio Canales
Delantera: Germán Berterame, Jesús Corona, Anthony Martial
América
Portero: Luis Malagón
Defensa: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja
Media: Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, Jonathan dos Santos
Delantera: Brian Rodríguez, Allan Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre
Pronóstico SI
De acuerdo con la inteligencia artificial, Rayados de Monterrey saldrá como el equipo favorito para llevarse la victoria en el primer episodio de la serie de cuartos de final ante el América. Se espera un duelo muy intenso y parejo en la cancha del Gigante de Acero.
Monterrey 1-0 América
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.