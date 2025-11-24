Monterrey vs América: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Monterrey y América chocarán en los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX en una eliminatoria que muchos ya catalogan como una final adelantada. Rayados y Águilas llegan con dos de las plantillas más potentes del fútbol mexicano y con técnicos de enorme trayectoria. El primer capítulo de esta serie se disputará a mitad de semana en el Estadio BBVA, casa de los albiazules.



A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el duelo entre Rayados y las Águilas: cómo y dónde ver, horario, probables alineaciones, pronóstico y noticias.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Monterrey vs América?

Ciudad: Guadalupe, Nuevo León

Fecha: miércoles 26 de noviembre

Horario: por definir

Estadio: Estadio BBVA

¿Cómo se podrá ver el Monterrey vs América en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online México por definir por definir EEUU por definir por definir

Últimos cinco partidos de Rayados

Rival Resultado Competencia Chivas 2-4 D Apertura 2025 Tigres 1-1 E Apertura 2025 Cruz Azul 0-2 D Apertura 2025 Juárez 4-2 G Apertura 2025 Pumas 1-1 E Apertura 2025

Últimos cinco partidos del América

Rival Resultado Competencia Toluca 0-2 D Apertura 2025 León 2-0 G Apertura 2025 Mazatlán FC 2-2 E Apertura 2025 Puebla 2-1 G Apertura 2025 Cruz Azul 1-2 D Apertura 2025

Últimas noticias de Rayados

De acuerdo con los reportes más recientes, Domenec Torrent ocupó el parón por la Fecha FIFA de noviembre para trabajar en aspectos defensivos de cara a la serie de cuartos de final ante el América. El estratega europeo habría probado una línea de cuatro conformada por Stefan Medina y Sergio Ramos como centrales, y con Erick Aguirre y Luis Reyes como laterales.

Rayados tendrá que hacer una serie prácticamente perfecta a nivel defensiva, ya que en caso de que ambas escuadras empaten en el marcador global, los azulcremas avanzarán a las semifinales del torneo.

Chivas v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Últimas noticias del América

El partido de vuelta de los cuartos de final entre Rayados y América está programado para el sábado 29 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes. Sin embargo, surgió incertidumbre sobre su realización, ya que ese mismo día se llevaría a cabo el concierto del cantante Junior H en la Plaza de Toros México —un inmueble contiguo al estadio—, lo que planteaba un riesgo para la protección civil.







Al final, el concierto se reprogramó para el 15 de noviembre, por lo que el partido podrá disputarse sin inconvenientes en el Estadio Ciudad de los Deportes.

FBL-MEX-TOLUCA-AMERICA | MARIO VAZQUEZ/GettyImages

Posibles alineaciones

Monterrey

Portero: Santiago Mele

Defensa: Sergio Ramos, Stefan Medina, Erick Aguirre, Luis Reyes

Media: Fidel Ambriz, Óliver Torres, Sergio Canales

Delantera: Germán Berterame, Jesús Corona, Anthony Martial

América

Portero: Luis Malagón

Defensa: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja

Media: Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, Jonathan dos Santos

Delantera: Brian Rodríguez, Allan Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre

Pronóstico SI

De acuerdo con la inteligencia artificial, Rayados de Monterrey saldrá como el equipo favorito para llevarse la victoria en el primer episodio de la serie de cuartos de final ante el América. Se espera un duelo muy intenso y parejo en la cancha del Gigante de Acero.

Monterrey 1-0 América