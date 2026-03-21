Monterrey vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones

La Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX nos traerá consigo un duelo por demás atractivo en el que los Rayados del Monterrey recibirán a las Chivas de Guadalajara, quienes marchan como superlíderes del certamen después de golear al Club León. El encuentro tendrá cita este sábado 21 de marzo en el Estadio BBVA.

A los rojiblancos no suele indigistárseles visitar Nuevo León y es que en sus últimos cinco encuentros en el Gigante de Acero ha logrado conseguir tres triunfos por un descalabro y un empate. Además de que ha marcado seis goles en el mismo número de duelos disputados, mientras que solo ha recibido cuatro.

Además del buen historial fuera de casa, la última ocasión en que se vieron las caras estos dos equipos, el chiverío se llevó tres puntos gracias a un cuatro por dos en la Jornada 17 del campeonato pasado, situación que los metió directo a la liguilla del Apertura 2025.

Pronóstico SI Fútbol

Los Rayados tienen cuatro partidos sin triunfo en Liga MX, mientras que el Rebaño Sagrado hilvanó su tercera victoria, razón por la cual, a pesar de jugar fuera de casa, los rojiblancos podrían llevarse la victoria para mantenerse en la cima de la clasificación, esto sin ostentar un marcador tan abultado como el que obtuvieron contra León.

Monterrey 1-2 Chivas

¿A qué hora se juega el Monterrey vs Chivas?

Ciudad : Guadalupe, Nuevo León

: Guadalupe, Nuevo León Estadio : BBVA

: BBVA Fecha : Sábado 21 de marzo

: Sábado 21 de marzo Hora : 21:05 EE.UU (Este), 19:05 MEX, 02:05 ESP

: 21:05 EE.UU (Este), 19:05 MEX, 02:05 ESP Árbitro: Víctor Alfonso Cáceres

Historial de enfrentamientos directos entre Monterrey y Chivas (últimos cinco partidos)

Monterrey : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Chivas: 2

Último partido entre ambos: 08/11/2025 - Chivas 4-2 Monterrey Jornada 17 Apertura 2025 Liga MX

Últimos 5 partidos

Monterrey Chivas Cruz Azul 1-1 Monterrey

17/03/2026 Chivas 5-0 León

18/03/2026 Juárez 2-2 Monterrey

13/03/2026 Chivas 3-0 Santos

14/03/2026 Monterrey 2-3 Cruz Azul

19/03/2026 Atlas 1-2 Chivas

07/03/2026 Tigres 1-0 Monterrey

07/03/2026 Toluca 2-0 Chivas

28/02/2026 Monterrey 4-0 Querétaro

04/03/2026 Cruz Azul 2-1 Chivas

21/02/2026

¿Cómo ver el Monterrey vs Chivas por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos TUDN USA y Univision México Canal 5, TUDN y Vix+ España Sin transmisión

Últimas noticias de Monterrey

Después de la eliminación en la CONCACAF Champions League, siguen llegando las malas noticias para los Rayados del Monterrey y es que previo al encuentro frente al Guadalajara, surgieron un par de lesionados más que probablemente no verán actividad en dicho duelo que no será nada sencillo para los ahora locales.

Acorde a informes dados a conocer por El Norte, Víctor Guzmán y Alonso Aceves serán sometidos a exámenes médicos para saber la gravedad de las lesiones sufridas en el encuentro frente a la Máquina Celeste, por lo que estarán descartados para dicho duelo hasta no saber qué sucede con su estado físico. De hecho, Guzmán no podrá disputar el encuentro por la expulsión frente a Juárez.

Monterrey v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Posible alineación de Monterrey contra Chivas (4-5-1): Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Luis Reyes, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; Luca Orellano, Jorge Rodríguez, Roberto de la Rosa, Carlos Frayde, Jesús Corona; Uros Djurdjevic

Últimas noticias de Chivas

Previo al enfrentamiento contra el Club León, Gabriel Milito decidió hacer algunos ajustes en su once inicial y la baja más importante fue la de Omar Govea, quien sufrió problemas musculares previos y dado esto no viajó con el equipo, por lo que se espera que tampoco esté a disposición para este encuentro.

Lo de Omar es una sobrecarga muscular, ayer entrenó pero presentó esta situación en el isquiotibial, entonces era asumir un riesgo innecesario. Vamos a ver si podemos contar con él para al próximo partido. Gabriel Milito en conferencia de prensa

Posible alineación de Chivas contra Monterrey (5-3-2): Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González; Roberto Alvarado, Rubén González, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez; Armando González