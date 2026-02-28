Monterrey vs Cruz Azul: previa, predicciones y alineaciones

El Club de Fútbol Monterrey recibirá al Club de Fútbol Cruz Azul en la correspondiente Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX el próximo fin de semana.

El conjunto regiomontano viene de caer 2-0 frente al Club Universidad Nacional en Ciudad Universitaria y cayeron hasta el lugar nueve de la clasificación general con 10 unidades. Mientras que, por su cuenta el cuadro celeste viene de un gran triunfo 2-1 ante el Club Deportivo Guadalajara y es sublíder de la tabla general con 16 unidades.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será un partido importante para los dos clubes que buscan sumar puntos.

¿A qué hora se juega el Monterrey vs Cruz Azul?

Ciudad : Monterrey

: Monterrey Estadio : BBVA

: BBVA Fecha : sábado 28 de febrero

: sábado 28 de febrero Hora: 20:00 EE.UU (Este), 19:00 MEX, 02:00 ESP

Rayados recibirá a la Máquina en el 'Gigante de Acero' | Julio Cesar Romero Garcia/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Monterrey y el Cruz Azul (últimos cinco partidos)

Monterrey: 1

Empate : 1

: 1 Cruz Azul: 3

Último partido entre ambos: 25/10/25 - Cruz Azul 2-0 Monterrey - Liga MX

Últimos 5 partidos

Monterrey Cruz Azul Pumas 2-0 Monterrey 22/02/26 Cruz Azul 2-1 Chivas 21/02/26 Monterrey 1-0 León 14/02/26 Cruz Azul 2-1 Tigres 15/02/26 América 1-0 Monterrey 07/02/26 Cruz Azul 5-0 Vancouver12/01/26 Xelajú 1-1 Monterrey 04/02/26 Toluca 1-1 Cruz Azul 07/02/26 Monterrey 2-2 Tijuana 31/01/26 Vancouver FC 0-3 Cruz Azul 04/02/26

¿Cómo ver el Monterrey vs Cruz Azul por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México ViX, TUDN, Canal 5 España Sin transmisión

Últimas noticias del Monterrey

Domenec Torrent estaría en la cuerda floja de Rayados | Jam Media/GettyImages

Las próximas semanas serán clave para el futuro de Domenec Torrent, pues no solamente el partido contra los de Nicolás Larcamón será determinante, sino los que vienen tanto en Liga MX como en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El encuentro contra la Máquina será complicado, pues los de La Noria son el segundo lugar de la tabla general y han encontrado una racha positiva de resultados.

Posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Daniel Aceves, Luis Reyes; Óliver Torres, Fidel Ambriz; Luca Orellan, Sergio Canales, Iker Fimbres; Uros Djurdjevic.

Últimas noticias del Cruz Azul

Victoria de @miseleccionmx ante Islandia 🇲🇽💙



➡️ Erik Lira fue titular y jugó 66 minutos.

➡️ Charly Rodríguez ingresó al 57’. #AzulDePorVida pic.twitter.com/ZidWUTpGxd — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 26, 2026

Carlos Rodríguez y Erik Lira sumaron muchos minutos en el amistoso de la selección mexicana contra Islandia. Si bien el partido se disputó en el Estadio Corregidora, ahora tienen que viajar a Nuevo León para enfrentar a Rayados.

Los dos jugadores estarán a disposición de Larcamón, pero resulta evidente que este desgaste podría enviarlos al banquillo para este juego para evitar alguna sobrecarga física en alguno de ellos.

Posible alineación de Cruz Azul (3-4-3): Andrés Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi; José Rodarte, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi; José Paradela, Gabriel Fernández y Carlos Rodríguez.



Pronóstico SI Fútbol

La Pandilla simplemente no levanta a pesar de tener una de las mejores plantillas de la liga, su desempeño ha dejado mucho que desear y no están teniendo ese fútbol vistoso bajo las órdenes de Domenec Torrent. Por otro lado, en La Noria todo es disitnto, cada vez juegan mejor bajo las indicaciones de Nicolás Larcamón y su subliderato lo refleja.

Monterrey 1-3 Cruz Azul