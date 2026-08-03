Monterrey vs Orlando City: previa, predicciones y alineaciones

Comenzaron las hostilidades en la Leagues Cup 2026 y en la Fase de Grupos del Grupo A el Club de Fútbol Monterrey visita al Orlando City en la Jornada 1 desde el Inter&Co Stadium.

La Pandilla llega tras conseguir una victoria en calidad de visitante frente al conjunto atlista en el Torneo Apertura 2026. Mientras que, el cuadro de los Leones viene de caer en su visita a Nueva York por 3-2.

A continuación, los dejamos con la información más importante sobre este compromiso entre dos clubes con muy buenos jugadores que pueden marcar diferencia.

Pronóstico SI Fútbol

Será el primer enfrentamiento histórico entre ambos, el equipo mexicano arriba con un cambio en el timón con Matías Almeyda en el banquillo y refuerzos muy interesantes, varios de ellos que arriban precisamente desde la Major League Soccer.

Sin embargo, el conjunto morado se crece en casa y no le cederán nada al equipo regiomontano que buscará quedarse con las tres unidades en su presentación.

Monterrey 1-1 Orlando City.

¿A qué hora se juega el Monterrey vs Orlando City?

Ciudad : Orlando

: Orlando Estadio : Inter&Co Stadium

: Inter&Co Stadium Fecha : miércoles 5 de agosto

: miércoles 5 de agosto Hora: 19:30 EE.UU (Este), 17:30 MEX

La sede será el Inter&Co Stadium | Dustin Markland/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Monterrey vs Orlando City (sin enfrentamientos)

Monterrey: 0

0 Empate : 0

: 0 Orlando City: 0

Último partido entre ambos: Sin enfrentamientos.

Últimos 5 partidos

Monterrey Orlando City Atlas 0-2 Monterrey 01/08/26 NY Red Bulls 3-2 Orlando City 01/08/26 Necaxa 2-1 Monterrey 26/07/26 Orlando 1-0 Nashville 25/07/26 Monterrey 3-2 Santos 18/07/26 San Jose 0-4 Orlando 22707/26 Monterrey 3-0 Santos 26/04/26 Cincinnati 6-2 Orlando 23/05/26 Monterrey 2-1 Puebla 21/04/26 Orlando 4-1 Atlanta 19/05/26

¿Cómo ver el Monterrey vs Orlando City por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Monterrey

90' ⏱️ | Atlas 0-2 Monterrey |



¡GANÓ LA PANDILLA!👊🏼¡Gran triunfo con mucho esfuerzo y trabajo de los Rayados!🇫🇮



¡A seguir así!🔥 @CervezaTecate pic.twitter.com/KGnNtpSOTq — Rayados (@Rayados) August 2, 2026

Los Rayados lograron este sábado su segundo triunfo del Torneo Apertura 2026, al vencer 2-0 al Atlas en el Estadio Jalisco, en la Jornada 3.

Con este resultado, el conjunto regiomontano llegó a seis puntos y se colocaron en el tercer lugar de la clasificación general.

Alineación de Monterrey (3-5-2): Luis Cardenas; Daniel Aceves, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo; Luca Orellano, Óliver Torres, Jesús Corona, Orbelín Pineda, Lucas Ocampos; Diego Rossi y Hugo Cuypers.

Últimas noticias de Orlando City

Full time in NJ pic.twitter.com/M8dnMSj80d — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) August 2, 2026

Orlando City SC cayó 3-2 ante Red Bull New York en la visita del club al Sports Illustrated Stadium el sábado por la noche. A pesar de varias ocasiones en los últimos minutos del partido, los visitantes no pudieron completar la remontada y rescatar ningún punto.

Tyrese Spicer marcó su quinto gol en todas las competiciones en 2026, el segundo mayor número del equipo, y su séptimo gol de todos los tiempos con los Lions.

Alineación de Orlando City (4-4-2): Maxime Crépeau; Griffin Dorsey, David Brekalo, Robin Jansson, Adrián Marín; Iván Angulo, Brian Ojeda, Tiago; Justin Ellis, A.toine Griezmann.

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