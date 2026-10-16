Monterrey vs Pachuca: previa, predicciones y alineaciones

El Club de Fútbol Monterrey recibirá al Club Pachuca en la correspondiente Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX donde ambos se encuentran fuera de la zona de clasificación a la Liguilla

A continuación, les compartimos la información más importante acerca de este encuentro que se disputará en el 'Gigante de Acero'.

Pronóstico SI Fútbol

Ambos clubes están pasando por un mal momento futbolístico, a pesar de que el equipo de Matías Almeyda tiene una plantilla más poderosa, no han podido demostrar todo su potencial y los dos están fuera de la zona de clasificación tras 11 fechas.

Para este duelo vemos posible un empate y repartición de puntos para los dos que buscan poder quedarse con uno de los ocho lugares a la fase final.

Monterrey 1-1 Pachuca

¿A qué hora se juega el Monterrey vs Pachuca?

Ciudad : Monterrey

: Monterrey Estadio : BBVA

: BBVA Fecha : domingo 18 de octubre

: domingo 18 de octubre Hora: 21:00 EE.UU. (Este), 19:00 MX

La sede será en el BBVA | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Monterrey vs Pachuca (últimos cinco enfrentamientos)

Monterrey : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Pachuca: 4

Último partido entre ambos: 18/04/26 - Monterrey 1-3 Pachuca - Liga MX

Últimos 5 partidos

Monterrey Pachuca América 1-1 Monterrey Pachuca 3-3 Necaxa Atlante 4-2 Monterrey Santos 1-0 Pachuca Rayados 1-0 Cruz Azul Pachuca 2-2 Tijuana Rayados 0-0 Tigres Atlante 0-3 Pachuca Toluca 2-0 Rayados Juárez 0-2 Pachuca

¿Cómo ver el Monterrey vs Pachuca por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ViX México ViX Mexico, Canal 5 y Layvtime

Últimas noticias de Monterrey

¡ORELLANO ESTÁ LISTO PARA VOLVER CON RAYADOS!



De acuerdo con la información de Felipe Galindo, Lucas Orellano entrenó este jueves al parejo de sus compañeros y apunta a estar disponible para enfrentar al Pachuca este domingo en el Gigante de Acero.



El argentino dejó atrás las… pic.twitter.com/Rz1wHfqk3y — RG La Deportiva (@rg690) October 15, 2026

Lucas Orellano dio un paso importante en su recuperación y apunta a estar disponible para el partido del próximo domingo, cuando Rayados reciba al Pachuca en el Gigante de Acero, dentro de una nueva jornada del fútbol mexicano.

El atacante argentino entrenó este jueves al parejo de sus compañeros, luego de trabajar por separado debido a molestias musculares que le impidieron estar en condiciones para el compromiso ante América.

La posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Carlos Salcedo, Daniel Aceves, Gerardo Arteaga; Óliver Torres, Fidel Ambriz; Luca Orellano, César Garza, Jesús Corona; Hugo Cuypers.

Últimas noticias de Pachuca

¡Lo que Salomón Rondón ha logrado en 1️⃣1️⃣ jornadas del #Apertura2026! 😮‍💨



Promedia un gol cada 74 minutos. 🔝#LigaMX pic.twitter.com/PFzx0jJYKJ — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 12, 2026

Salomón Rondón se perfila como el principal candidato para conquistar el título de goleo del Apertura 2026. El delantero de Pachuca suma 12 anotaciones y tiene ventaja de cinco tantos sobre Julián Carranza de Necaxa con siete.

La ventaja está de su lado, pero el título todavía no está definido. Rondón necesitará conservar su ritmo goleador durante las jornadas restantes para evitar que sus perseguidores recorten distancias y conviertan el cierre del Apertura 2026 en una disputa por el liderato individual.

La posible alineación del Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno; Carlos Sánchez, Jorge Berlanga, Sergio Barreto, Francisco Venegas; Christian Rivera, Elías Montiel; Kenedy, Alan Bautista, Oussama Idrissi; Salomón Rondón.

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