Monterrey vs Tigres UANL: previa, predicciones y alineaciones

El Club de Fútbol Monterrey regresa a la actividad de la Liga MX en la correspondiente Jornada 8 frente al Club Tigres UANL en una edición más del Clásico Regio, luego de haberse ausentado algunos días para participar en la final de la Leagues Cup 2026.

De esa manera, les compartimos la información más importante sobre este compromiso que será muy reñido y disputado entre dos equipos con una rivalidad regional de muchos años.

Pronóstico SI Fútbol

El historial reciente está muy parejo, con muchos empates debido a que ambos clubes suelen tener plantillas de un nivel muy similar en años recientes, siendo de las más poderodas del campeonato.

En esta ocasión, en casa de la Pandilla y viniendo de una fuerte actividad en la Unión Americana podría llegar un tanto drenados, por eso vemos posible una igualdad.

Monterrey 1-1 Tigres UANL

¿A qué hora se juega el Monterrey vs Tigres UANL?

Ciudad : Monterrey

: Monterrey Estadio : BBVA

: BBVA Fecha : sábado 12 de septiembre

: sábado 12 de septiembre Hora: 22:00 EE.UU. (Este), 20;00 MX

El Estadio BBVA será la sede del partido | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Monterrey vs Tigres UANL (últimos cinco enfrentamientos)

Monterrey : 1

: 1 Empate : 2

: 2 Tigres UANL: 2

Último partido entre ambos: 07/03/26 - Tigres UANL 1-0 Monterrey - Liga MX

Últimos 5 partidos

Monterrey Tigres UANL Toluca 2-0 Monterrey 08/09/26 TIgres UANL 1-1 Necaxa 05/09/26 América 2-2 Monterrey 02/09/26 Santos 0-0 Tigres 29/08/26 Monterrey 1-3 Atlético de San Luis 30/08/26 Tigres UANL 2-0 Atlante 21/08/26 Monterrey 2-1 Chicago Fire 25/08/26 Atlas 2-1 Tigres UANL 15/08/26 León 2-0 Monterrey 22/08/26 Monterrey 6-1 Juárez 15/08/26

¿Cómo ver el Monterrey vs Tigres UANL por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA y ViX México Canal 5, ViX Mexico y Layvtime

Últimas noticias de Monterrey

Los Rayados de Monterrey cayeron 2-0 ante Toluca en la final de la Leagues Cup 2026 desde Houston, Texas.

El Monterrey buscó la portería rival, pero a pesar de las aproximaciones, no lograron hacerse presente en el marcador y dejaron escapar el campeonato.

La posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; Óliver Torres, Orbelín Pineda; Jesús Corona, Diego Rossi, Lucas Ocampos; Hugo Cuypers.

Últimas noticias de Tigres UANL

Rodrigo Aguirre activó la 'Ley del Ex' y con su anotación frente a los Rayos del Necaxa rescataron el empate en casa 1-1 para sumar una unidad en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026.

Con ese resultado el conjunto felino sigue muy lejos de los primeros puestos de la clasificación y es décimo quinto de la tabla general con apenas 6 puntos de 21 unidades posibles.

La posible alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim Pereira, Alan Franco, Francisco Reyes; Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ricardo Monreal y Rodrigo Aguirre.

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