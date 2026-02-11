Monterrey vs Xelajú MC: previa, predicciones y alineaciones

El Estadio BBVA se prepara para una noche de definición en la Concacaf Champions Cup 2026. Los Rayados de Monterrey reciben al Xelajú MC de Guatemala con la eliminatoria abierta tras el empate 1-1 en el partido de ida.

El equipo regiomontano llega con una ligera ventaja gracias al gol de visitante anotado por Jesús Tecatito Corona en Quetzaltenango, lo que les permite clasificar con un 0-0; sin embargo, su forma reciente es irregular: vienen de caer 1-0 ante el América en el Estadio Azteca y solo han ganado uno de sus últimos cinco partidos oficiales.

Por su parte, los Superchivos necesitan marcar sí o sí en México (una victoria o un empate de 2-2 hacia arriba) para dar la campanada, aunque también llegan golpeados tras perder en su liga local ante Guastatoya.

¿A qué hora se juega el Monterrey vs Xelajú MC?

Ciudad : Guadalupe (Monterrey), Nuevo León, México

: Guadalupe (Monterrey), Nuevo León, México Estadio : Estadio BBVA

: Estadio BBVA Fecha : miércoles 11 de febrero de 2026

: miércoles 11 de febrero de 2026 Hora : 22:00 ET (USA), 21:00 CDMX/Guatemala, 04:00 España (jueves)

: 22:00 ET (USA), 21:00 CDMX/Guatemala, 04:00 España (jueves) Competición: Primera Ronda (Vuelta) - Concacaf Champions Cup

Estadio BBVA, casa de los Rayados de Monterrey | Hector Vivas/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos

Con el partido de ida, ya van tres antecedentes oficiales en la Concacaf Champions Cup entre Xelajú y Monterrey:

Xelajú: 0 victorias

Empate: 2

Monterrey: 1 victoria

Últimos 5 partidos

Monterrey (México) Xelajú MC (Guatemala) América 1-0 Monterrey

(07/02/26) Guastatoya 1-0 Xelajú

(07/02/26) Xelajú 1-1 Monterrey

(04/02/26) Xelajú 1-1 Monterrey

(04/02/26) Monterrey 2-2 Tijuana

(31/01/26) Xelajú 2-0 Comunicaciones

(31/01/26) Mazatlán 1-5 Monterrey

(16/01/26) Municipal 1-0 Xelajú

(28/01/26) Monterrey 0-1 Toluca

(10/01/26) Antigua GFC 1-1 Xelajú

(25/01/26)

¿Cómo ver el Monterrey vs Xelajú MC por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos Fox Sports 2, TUDN USA, ViX México FOX One Guatemala/Centroamérica Disney+ Premium, ESPN Norte

FBL-CONCACAF-CENTRAL AMERICAN CUP-XELAJU-ALAJUELENSE | JOHAN ORDONEZ/GettyImages

Últimas noticias del Monterrey

Rayados necesita disipar dudas. La derrota ante América frenó sus aspiraciones en liga, pero la Concachampions es prioridad. Para este duelo, se perfila una alineación potente con Sergio Canales manejando los hilos y el posible debut o titularidad en casa del delantero Uros Djurdjevic.

El técnico sabe que jugar con fuego (el 0-0) es peligroso, por lo que buscará imponer condiciones desde el inicio con extremos punzantes como Lucas Ocampos. Fidel Ambríz y Óliver Torres se encargarán del equilibrio en el medio campo.

Posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Luis Cárdenas; Gerardo Arteaga, Daniel Aceves, Stefan Medina, Ricardo Chávez; Fidel Ambríz, Óliver Torres; Lucas Ocampos, Sergio Canales, Joao Rodríguez; Uros Djurdjevic.

America v Monterrey - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Últimas noticias del Xelajú MC

El equipo altense viaja con la ilusión intacta pero consciente de la dificultad. La derrota reciente ante Guastatoya (1-0) pudo deberse a la rotación pensando en este viaje.

El portero Rubén Darío Silva será fundamental para mantener el cero y esperar una oportunidad. Necesitan un partido perfecto tácticamente. En ataque, confiarán en la velocidad de Yilton Díaz y la presencia de Cárdenas para buscar ese gol de visitante que ponga nervioso al gigante mexicano.

Posible alineación de Xelajú (4-4-2): Rubén Darío Silva; Javier González, Manuel Romero, Kevin Ruiz, D. Quirós; Yilton Díaz, J. Longo, Juan Cardona, Raúl Calderón; Antonio López Amenábar, S. Cárdenas.

Pronóstico SI Fútbol

Monterrey es otro equipo cuando juega en el BBVA. La diferencia de plantilla y la necesidad de reivindicarse ante su afición tras los últimos resultados irregulares impulsarán a Rayados. Xelajú competirá con dignidad, pero el ritmo y la calidad individual de los locales deberían terminar imponiéndose por un margen cómodo.

Monterrey 3-0 Xelajú MC

