Monterrey vs Xelajú MC: previa, predicciones y alineaciones
El Estadio BBVA se prepara para una noche de definición en la Concacaf Champions Cup 2026. Los Rayados de Monterrey reciben al Xelajú MC de Guatemala con la eliminatoria abierta tras el empate 1-1 en el partido de ida.
El equipo regiomontano llega con una ligera ventaja gracias al gol de visitante anotado por Jesús Tecatito Corona en Quetzaltenango, lo que les permite clasificar con un 0-0; sin embargo, su forma reciente es irregular: vienen de caer 1-0 ante el América en el Estadio Azteca y solo han ganado uno de sus últimos cinco partidos oficiales.
Por su parte, los Superchivos necesitan marcar sí o sí en México (una victoria o un empate de 2-2 hacia arriba) para dar la campanada, aunque también llegan golpeados tras perder en su liga local ante Guastatoya.
¿A qué hora se juega el Monterrey vs Xelajú MC?
- Ciudad: Guadalupe (Monterrey), Nuevo León, México
- Estadio: Estadio BBVA
- Fecha: miércoles 11 de febrero de 2026
- Hora: 22:00 ET (USA), 21:00 CDMX/Guatemala, 04:00 España (jueves)
- Competición: Primera Ronda (Vuelta) - Concacaf Champions Cup
Historial de enfrentamientos directos
Con el partido de ida, ya van tres antecedentes oficiales en la Concacaf Champions Cup entre Xelajú y Monterrey:
- Xelajú: 0 victorias
- Empate: 2
- Monterrey: 1 victoria
Últimos 5 partidos
Monterrey (México)
Xelajú MC (Guatemala)
América 1-0 Monterrey
Guastatoya 1-0 Xelajú
Xelajú 1-1 Monterrey
Xelajú 1-1 Monterrey
Monterrey 2-2 Tijuana
Xelajú 2-0 Comunicaciones
Mazatlán 1-5 Monterrey
Municipal 1-0 Xelajú
Monterrey 0-1 Toluca
Antigua GFC 1-1 Xelajú
¿Cómo ver el Monterrey vs Xelajú MC por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming online
Estados Unidos
Fox Sports 2, TUDN USA, ViX
México
FOX One
Guatemala/Centroamérica
Disney+ Premium, ESPN Norte
Últimas noticias del Monterrey
Rayados necesita disipar dudas. La derrota ante América frenó sus aspiraciones en liga, pero la Concachampions es prioridad. Para este duelo, se perfila una alineación potente con Sergio Canales manejando los hilos y el posible debut o titularidad en casa del delantero Uros Djurdjevic.
El técnico sabe que jugar con fuego (el 0-0) es peligroso, por lo que buscará imponer condiciones desde el inicio con extremos punzantes como Lucas Ocampos. Fidel Ambríz y Óliver Torres se encargarán del equilibrio en el medio campo.
Posible alineación de Monterrey (4-2-3-1): Luis Cárdenas; Gerardo Arteaga, Daniel Aceves, Stefan Medina, Ricardo Chávez; Fidel Ambríz, Óliver Torres; Lucas Ocampos, Sergio Canales, Joao Rodríguez; Uros Djurdjevic.
Últimas noticias del Xelajú MC
El equipo altense viaja con la ilusión intacta pero consciente de la dificultad. La derrota reciente ante Guastatoya (1-0) pudo deberse a la rotación pensando en este viaje.
El portero Rubén Darío Silva será fundamental para mantener el cero y esperar una oportunidad. Necesitan un partido perfecto tácticamente. En ataque, confiarán en la velocidad de Yilton Díaz y la presencia de Cárdenas para buscar ese gol de visitante que ponga nervioso al gigante mexicano.
Posible alineación de Xelajú (4-4-2): Rubén Darío Silva; Javier González, Manuel Romero, Kevin Ruiz, D. Quirós; Yilton Díaz, J. Longo, Juan Cardona, Raúl Calderón; Antonio López Amenábar, S. Cárdenas.
Pronóstico SI Fútbol
Monterrey es otro equipo cuando juega en el BBVA. La diferencia de plantilla y la necesidad de reivindicarse ante su afición tras los últimos resultados irregulares impulsarán a Rayados. Xelajú competirá con dignidad, pero el ritmo y la calidad individual de los locales deberían terminar imponiéndose por un margen cómodo.
Monterrey 3-0 Xelajú MC
