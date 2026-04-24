Monterrey y Cruz Azul están en competencia por uno de los objetivos más fuertes del mercado

La Liga MX está por llegar a su fin y son dos los equipos que más están decepcionando en este punto del torneo. El primero es Monterrey. Los del norte del país firmaron un doble fracaso quedando eliminados de la CONCACAF en una ronda temprana y además, no consiguieron siquiera el boleto a la liguilla.

El segundo equipo es Cruz Azul. Los de la capital del país iniciaron el semestre a la velocidad de un tren. Eran los favoritos a ganarlo todo. La caída del club en semanas recientes ha sido tan dramática que la gerencia en La Noria tomó la decisión cortar el técnico Nicolás Larcamón a menos de una semana de que inicie la liguilla.

🚨🇲🇽⚽🇦🇷 Cruz Azul y Monterrey "se pelean" a Matías Almeyda



->Ambos ya contactaron al DT, quien respondió positivamente

->Aún SIN negociaciones formales

->Pertenece a la tercia de candidatos en ambos equipos

->"Pacto de honor con Chivas"



DETALLES.https://t.co/pqLDMVtntL — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) April 24, 2026

Siendo el caso, ambos clubes ya piensan el futuro inmediato de cara al verano. De forma natural, tanto Cruz Azul como Monterrey firmarán un nuevo entrenador que ponga orden inmediato. Los celestes y los regios comparten interés por un viejo conocido en calidad de primera opción, Matías Almeyda.

El recién despedido del Sevilla están en la pole de ambas escuadras para tomar la plaza de técnico en un par de semanas. Matías es un tipo que tiene prestigio dentro de la Liga MX y que tiende a ser un tipo cuyo modelo de trabajo se basa en la disciplina y en la formación de grupo.

Sevilla FC v Girona FC - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

En este punto ninguno de los dos está ni cerca de firmar a Matías. Si hay que poner a alguno con ventaja sobre el otro, es Cruz Azul es más adelantado. El cuadro celeste ya tuvo un primer llamado con Matías. El mismo fue una declaración de interés, no una oferta.

Monterrey por su parte, antes de atacar por el técnico deben definir quién será el siguiente director deportivo. Solucionado lo anterior, entonces sí se tomará una postura final sobre la vía de Almeyda.

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