Mourinho acepta que su representante está en negociaciones con el Real Madrid

Luego de culminar una temporada atípica con el Benfica en Portugal, en donde cerró de manera invicta, pero no le alcanzó para salir campeón, José Mourinho habló frente a las cámaras sobre lo que era, desde hace ya varias semanas, un secreto a su voces: que su representante ya está en negociaciones para convertirlo en el próximo director técnico del Real Madrid.

Mourinho admite contactos de su representante con el Real Madrid pic.twitter.com/ktW4H8Qel8 — MARCA (@marca) May 16, 2026

"Mañana y el lunes despertaré como entrenador del Benfica. Después... ya veremos", declaró José Mourinho en conferencia de prensa, cerrando con un claro guiño para el conjunto merengue, diciendo que desea que el Real Madrid gane el día de mañana, en su partido contra el Sevilla.

Recuperar el vestuario: el principal reto de José Mourinho

En caso de que se concrete la llegada de José Mourinho al Real Madrid, en lo que sería su segunda etapa en el banquillo del conjunto blanco, el aún estratega del Benfica tendrá una tarea inicial: apagar el incendio que hay en el vestidor del equipo madrileño.

Desde la salida de Xabi Alonso, los futbolistas del Real Madrid parecieron entrar en un duelo directo e interno entre los que vieron de buena manera la salida del entrenador español, y los que no confiaban en la falta de experiencia de Álvaro Arbeloa.

Tras el choque de declaraciones a mitad de semana, en donde Kylian Mbappé desacreditó de forma directa al aún estratega merengue, porque supuestamente este le había dicho que era su cuarta opción como delantero en el Real Madrid, la situación se salió por completo de control.

Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Ya suficiente habían tenido con el pleito entre Federito Valeverde y Aurélien Tchouaméni para que los aficionados se alertaran ante la inestabilidad de su equipo. El conflicto declarado entre la gran estrella del Real Madrid y su aún entrenador fue la gota que derramó el vaso.

¿Podrá Mourinho darle vuelta a la situación? ¿Solicitará a los directivos la venta de Kylian Mbappé o intentará recuperarlo? Por lo pronto, esperemos a que su llegada a Madrid pase del rumor a la realidad. El resto, solo el tiempo lo dirá.

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