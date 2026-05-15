Mourinho pone en pausa su renovación con el Benfica

Durante la conferencia de prensa, previa del último partido de la Primeira Liga del Benfica ante el Estoril, Mourinho sorprenió al admitir que el Benfica ya le acercó una oferta para extender su vínculo. Sin embargo, aclaró que decidió no analizarla todavía porque su prioridad está puesta en el cierre de la temporada.

🚨 Jose Mourinho: “On Wednesday, Benfica’s offer arrived. But I said ‘NOT NOW.’



On Sunday, we will see.



Next week is important for my future.” @marca pic.twitter.com/nHG6gRNulc — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 15, 2026

Una renovación que quedó en pausa

“El miércoles recibí una oferta de renovación, pero no quise verla ni discutirla. Recién lo haré después del domingo”, explicó el portugués y aseguró que cualquier decisión quedará postergada hasta que termine la competencia.

Además, negó haber recibido contactos formales desde el Real Madrid, club al que siempre estuvo vinculado por rumores cada vez que aparece una crisis deportiva en el banco merengue. Según explicó, nadie de la dirigencia encabezada por Florentino Pérez se comunicó con él para presentarle un proyecto o una propuesta concreta.

El futuro, una decisión clave

El Benfica todavía pelea por un lugar en la próxima Champions League y necesita cerrar bien el campeonato antes de pensar en la planificación de la siguiente temporada.

El conjunto portugués llega a la última fecha tercero con 77 puntos, obligado a gaar y esperar un tropiezo del Sporting de Portugal para aspirar al segundo puesto en la tabla.

Aun así, el entrenador intentó serenar su situación personal y destacó la dimensión institucional del club portugués. “El Benfica es más grande que cualquier entrenador o jugador”, remarcó, dejando abierta la posibilidad de una salida sin demasiado espamento.

Su respaldo a Arbeloa

Head Coach Alvaro Arbeloa of Real Madrid FC talks to Head | SOPA Images/GettyImages

Otro de los temas que abordó fue la situación de Álvaro Arbeloa tras la controversia en torno al vínculo del técnico del Real Madrid con Mbappé. Mourinho mostró un fuerte respaldo hacia quien fue uno de sus futbolistas de confianza durante su etapa en el club español.

“Me entristece porque es un amigo. Fue uno de esos jugadores que dieron todo por mí”, señaló el portugués, recordando la relación que construyeron durante aquellos años.

También aprovechó para reflexionar sobre las diferencias entre ser futbolista y entrenador, y confesó que suele bromear con su exdirigidos diciéndoles "esperen un par de años y verán cuántas canas les salen" cuando asumen el cargo.

Más allá de la polémica, Mourinho destacó que Arbeloa logró ganar su último partido de LaLiga y consideró que eso seguramente le dará tranquilidad para afrontar lo que viene en el banco del Madrid.

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